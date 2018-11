Stiri pe aceeasi tema

- CERERE…Locuitorii comunei Banca pot spera la sarbatori linistite dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au respins cererea membrilor „Academiei de talhari” de inlocuire a masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate. Arestati in luna februarie dupa ce au fost prinsi la…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat trimiterea in judecata a unui polițist de la Falticeni, pentru doua infracțiuni de ultraj și refuzul de prelevare de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Dumitru Norocel, agent-șef principal la Poliția Municipiului ...

- Fara sa vrea, Cosmin Contra a reușit sa deseneze harta Romaniei prin cei 14 fotbaliști introduși contra Lituaniei Astfel, "tricolorii" de aseara s-au nascut in toate regiunile istorice mari ale țarii. A fost ultimul joc acasa inainte de 1 decembrie 2018, data la care se vor implini 100 de ani de la…

- Nicușor Rustea și-a gasit sfarșitul in comuna Crețești, județul Ilfov, dupa ce fost lovit de doua mașini. In seara de sambata, 10 noiembrie, tanarul de 26 de ani iși aștepta iubita care venea cu microbuzul de la București, cand a fost spulberat pe DE 581, , in zona statiei din comuna. Trupul deja lovit…

- Sapte protestatari acuzati ca au lovit jandarmi in timpul mitingului desfasurat pe 10 august, in Piata Victoriei, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, a decis Judecatoria Sectorului 1. "La...

- Cei doi protestatari reținuți ieri in urma perchezițiilor facute la mai multe adrese au primit 30 de zile de detenție. Magistrații au decis ca cei doi tineri care au lovit jandarmii la protestul din 10 august trebuie sa stea in spatele gratiilor vreme de cel puțin 30 de zile.

- Decizie a magistraților!Cei doi protestatari reținuți ieri in urma perchezițiilor facute la mai multe adrese au primit 30 de zile de detenție. Magistrații au decis ca cei doi tineri care au lovit jandarmii la protestul din 10 august trebuie sa stea in spatele gratiilor vreme de cel puțin 30…

- Un baiat a fost lovit de un polițist, in parcul IOR, iar intreaga scena a fost filmata de fratele sau. Polițistul il lovește cu pumnul pe adolescentul de 15 ani, iar acesta este legat cu catușe de un coș de gunoi. Totul a plecat de la o partida de pescuit, baiatul fiind prins in timp […] The post Ce…