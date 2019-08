Cadou de 125.000 de euro De pe 24 iulie 2006, de cand a fost inaugurat gazonul sintetic de pe fostul teren de zgura din Copou, care acum este uzat total, Iasul nu a fost in stare nici sa repare serios un alt teren, daramite sa construiasca unul nou! In aceasta saptamana, orasul culturii intra in randul lumii in ceea ce priveste fotbalul pe suprafete de joc artificiale. Totul a fost posibil ca urmare a donarii de catre Federatia Romana de Fotbal a unui gazon sintetic de ult (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

