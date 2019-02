Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de locuințe din Arieșeni, județul Alba, sunt nealimentate cu energie electrica, dupa ce liniile de inalta tensiune au fost rupte de copaci din cauza caderilor masive de zapada inregistrate in noaptea de duminica spre luni, scrie Mediafax.Caderile masive de zapada din noaptea de duminica…

- Peste 150 de familii din mai multe localitați din Munții Apuseni au ramas fara energie electrica in urma unei avarii cauzate de caderile masive de zapada. „Pe linia Avram Iancu, in localitațile Candești, Badei, Calugarești, Plai, Biharia și Snide, sunt 7 PT și 156 utilizatori nealimentați cu energie…

- Caderile masive de zapada au provocat haos vineri in regiuni din Germania si Suedia, blocand drumuri, perturband circulatia trenurilor sau determinand scolile sa anuleze cursurile, informeaza site-ul BBC. Crucea Rosie a intervenit pentru a-i ajuta pe soferii blocati pe o autostrada din sudul landului…

- Vin ninsorile in București, miercuri seara, potrivit meteorologilor. O avertizare de ninsori, viscol, precipitatii mixte si polei este valabila la nivelul intregii tari pana vineri, la orele pranzului.

- Ninsorile abundente si riscul de producere a avalanselor au ingreunat luni deplasarile in mai multe regiuni ale Austriei, tara in care unele localitati au ramas izolate, cinci persoane au decedat, iar alte doua sunt date disparute, relateaza AFP. Pana la 150 de centimetri de zapada s-au…

- Drumuri inchise, amanarea reinceperii cursurilor scolare, localitati izolate si risc maxim de avalansa sunt efectele resimtite luni in Austria, dupa cateva zile consecutive de ninsori intense, care au acoperit tara cu un strat gros de zapada, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Incepand cu mijlocul…

- Nu a mai fost terenul inghețat, a fost ninsoarea. Timișoara Saracens anuleaza pentru a doua oara un meci din Challenge Cup din cauza vremii reci. Zapada cazuta din abundența de vineri seara și care se așterne și in acest moment peste capitala Banatului a dus la anularea partidei cu englezii…

- La aceasta ora ninge abundent in judetul Prahova, indeosebi in zona montana, unde carosabilul este acoperit de zapada. Si in Ploiesti sunt strazi pe care stratul de zapada masoara 1-2 centimetri. Iata situatia drumurilor la aceasta ora, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova:…