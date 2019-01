Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc miercuri dimineața pe DN 7 in județul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7, pe raza localitatii Ilia, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier: un pieton a fost acrosat de catre doua autoturisme. In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca a fost reluata circulatia rutiera pe DN 66 Targu Jiu – Petrosani, intre Bumbesti-Jiu (judetul Gorj) si Petrosani (judetul Hunedoara) pentru toa...

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica, la iesirea din statia CF Strambuta (jud. Hunedoara) spre Craiova, din cauza unui arbore care s-a prabusit peste calea ferata. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe sectia de cale ferata 202 Simeria…

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica dimineata, pe mai multe linii din cauza vremii, peste 350 de calatori aflandu-se in trenurile oprite statii, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, circulatia feroviara pe magistrala…

- Astazi, in jurul orei 11:oo, s-a produs un accident rutier, fara victime, pe autostrada A1, in localitatea Turdaș pe sensul de mers Oraștie – Deva. In urma impactului cu parapetii autoturismul a luat foc. In cel mai scurt timp au ajuns la locul accidentului trei echipaje de stingere, descarcerare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Magistrala 300, in Statia de cale ferata Apahida, judetul Cluj, o persoana care a traversat neregulamentar a fost lovita de trenul IR 1638, care circula in directia Cluj Bucuresti.In urma impactului, persoana in cauza a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este intrerupt pe sectia de cale ferata 202 Simeria – Petrosani, in zona statiei CF Gura Sada (judetul Hunedoara), dupa ce locomotiva trenului Regio 2042 (care se deplasa pe relatia Simeria –…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in apropiere de localitatea Simeria, judetul Hunedoara, o persoana a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.In urma impactului, pietonul a decedat.Circulatia rutiera se desfasoara…