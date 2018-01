Stiri pe aceeasi tema

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa,…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- Mai multe curse interurbane din UTA Gagauz-Yeri au fost anulate din cauza precipitatiilor puternice, depunerilor de lapovita si intensificarilor de vint care au cuprins in ultimele 24 de ore mare parte din teritoriul R. Moldova, preponderent centrul si sudul tarii, transmite MOLDPRES. Potrivit managerului…

- UPDATE Vizita premierului japonez Shinzo Abe la guvern a fost anulata, informeaza Romania TV. Vizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia, a transmis Administratia Prezidentiala,…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- OAG (Official Aviation Guide) a lansat clasamentul Punctualty League 2018, care cuprinde cele mai punctuale companii aeriene si aeroporturi din lume, în privinta eficientei timpului. Autoritatea globala în analiza datelor legate de companii aeriene si aeroporturi a…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP, preluat de Agerpres.Temperaturile…

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- – Inainte de orice, vreau sa aud de la dumneavoastra in ce consta farmecul voleiului. – Intr-adevar, voleiul devine incantator daca este jucat la inalt nivel tehnico-tactic de catre doua echipe sensibil egale. Sunt fericita ca am avut ocazia sa asist la „jocul ce a atins perfectiunea in voleiul feminin”,…

- Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, in conditiile in furtuni de zapada si vanturi de mare viteza au lovit joi coasta de est in cadrul asa-numitului "ciclon-bomba", relateaza DPA. Zapada a cazut peste palmierii din Florida, iar…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.

- Mai multe curse aeriene au fost reținute și anulate astazi din cauza cetii dense, care s-a lasat in dimineața zilei asupra Aeroportului International Chisinau, transmite MOLDPRES. Serviciul informatii de la aeroport a precizat pentru agenție ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile, cursa spre Istanbul…

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, ar fi inacceptabila si ar face relatiile…

- O femeie din Rusia a supravietuit unei caderi de la balconul situat la etajul al patrulea, deoarece ea a aterizat pe un morman de zapada, a informat marti presa locala, preluata de agentia DPA.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmite AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 12:50 la Tokyo…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Aproape 170 de curse aeriene catre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate, din cauza conditiilor de inghet, a anuntat purtatorul de cuvant al companiei Fraport. Destinatiile vizate...

- Rusia si Egiptul au semnat un acord de cooperare privind securitatea civila, primul pas spre reluarea curselor aeriene regulate rusesti catre Cairo, a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Maxim Sokolov, transmite Reuters.Acordul ar trebui sa permita reluarea zborurilor spre Cairo in februarie…

- Caderile de zapada au dus luni la numeroase anulari de zboruri pe aeroportul din Bruxelles, care le-a recomandat la finalul dimineții pasagerilor sa nu vina pe aeroport "pana la noi ordine", relateaza AFP, citat de Agerpres.

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza, potrivit stiripesurse.ro.

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- In cursul diminetii de marti, 5 decembrie, la ora 8:30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, dar influentata de conditiile meteorologice specifice acestei perioade. De asemenea, la aceasta ora, la nivelul judetului, nu exista drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere.…

- Imparatul Akihito al Japoniei va abdica la 30 aprilie 2019 si va fi succedat de catre printul mostenitor Naruhito, a anuntat premierul japonez Shinzo Abe, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, si Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air, au discutat pe marginea deschiderii unor legaturi aeriene directe Tbilisi-Bucuresti si Cairo-Bucuresti in conditiile in care necesitatea acestor rute este esentiala pentru cresterea…

- Lugojenii care si-au facut planuri sa calatoreasca spre Drobeta Turnu-Severin, Orsova, Craiova sau Bucuresti trebuie sa aiba in vedere faptul ca traficul feroviar a suferit cateva modificari. CFR a anuntat ca circulatia feroviara a fost inchisa in zona Toplet din Caras-Severin, precizeaza Caransebes.ro.…

- Agenția ONU pentru refugiați a cerut autoritațile de la Tokyo sa accepte relocarea mai multor solicitanți de azil, a anunțat luni șeful instituției, insistand ca Japonia sa ajute la rezolvarea acestei crize mondiale dupa ce a acordat statutul de refugiat doar pentru trei persoane in primul semestru…

- Statele Unite de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori jihadisti…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce președintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta țara, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi și nu a fost facuta nicio…

- Politicianul Shinzo Abe a fost reales miercuri in functia de prim-ministru al Japoniei de catre Camera Reprezentantilor a parlamentului nipon, dupa ce blocul politic conservator pe care il conduce a castigat alegerile legislative din 22 octombrie si inaintea unei importante vizite a presedintelui…

- Inalti oficiali din cadrul armatelor SUA, Japoniei si Coreei de Sud au avut, luni, o intrevedere si au cerut regimului de la Phenian sa renunte la ”calea nesabuita” pe care a intrat odata cu dezvoltarea programelor balistice si nucleare, se arata intr-un comunicat al Armatei SUA, potrivit Reuters.…

- Joi intra în vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, informeaza Reuters citata de Agerpres. Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlați mai strict, conform noilor cerințe ale autoritaților americane. În unele cazuri, vor avea…

- Un numar de 319 de pasageri au asteptat, marti, peste patru ore, pe Aeroportul din Craiova, dupa ce aeronavele Wizz Air in care trebuiau sa se imbarce, cu destinatiile Roma si Bologna, nu au putut...