- Criza economica globala inca nu a inceput oficial, chiar daca semne prevestitoare apar la tot pasul. Prins in razboiul economic dus intre actualul guvern al Statelor Unite si China, dar afectat si de o scadere generala a vanzarilor in piata smartphone, Apple trebuie sa reduca inca o data productia iPhone…

- Construcția aceste fabrici, despre care se discuta de mult timp, marcheaza un pariu major facut de Tesla, care vrea sa iși extinda prezența in China, cea mai mare fabrica auto din lume, unde compania americana este concurata tot mai mult de producatori auto locali, iar vanzarile sale au fost afectate…

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro, pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice comercializarea telefoanelor…

- Dupa decenii de crestere galopanta, economia Chinei da semne de incetinire, iar aceasta este o veste proasta pentru intreaga lume.China a avut in 2018 cea mai slaba crestere economica din 1990 si lucrurile ar putea sa se inrautateasca anul acesta, spun economistii citati de CNN.…

- Apple și-a revizuit in scadere estimarile de vanzari pentru ultimul trimestru din 2018 din cauza scaderii pieței chineze, fiind prima oara cand compania face astfel de modificari in ultimii 15 ani. Mai multe surse au spus in ultimele luni din 2018 ca vanzarile iPhone in China sunt slabe, iar anunțul…

- Victoria obtinuta de Qualcomm in Germania are loc la cateva saptamani dupa ce a obtinut un ordin judecatoresc in China de interzicere a vanzarilor pentru unele modele de iPhone. Apple, care a contestat ambele decizii, a continuat sa ofere iPhone-urile in China, dar a facut modificari in sistemul…

- Piata de smartphone-uri din China este foarte competitiva, majoritatea producatorilor autohtoni oferind tehnologie de top la preturi mai mici decat companiile straine. Acest lucru nu inseamna ca utilizatorii nu isi doresc produse Apple sau Samsung, ci doar ca de multe ori diferenta de pret nu este justificata.…

- Apple a solicitat principalelor companii de asamblare a telefoanelor sale, Foxconn și Pegatron, sa stopeze planurile pentru linii de producție suplimentare pentru iPhone XR. Ordinul catre cele doua companii taiwaneze sugereaza ca cererea pentru cele mai ieftine dintre iPhone-urile din 2018 nu s-a ridicat…