Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite a finalizat azi, 2 august, procesul de retragere din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) cu Rusia, actiune ce sporeste temerile privind o noua cursa a inarmarii, informeaza postul BBC. Mike Pompeo, Secretarul de Stat de la Washington, a anunțat vineri ca SUA se retrag…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa...

- Un responsabil al comandamentului fortelor aeriene si antiariene ruse, colonelul Pavel Kuzmin, a declarat ca, dupa o serie de teste, noua antiracheta si-a confirmat caracteristicile si a lovit cu succes o tinta conventionala. Penultimul test cu racheta din cadrul sistemului de aparare antiracheta…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir Putin,…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE potrivit Agerpres. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir…