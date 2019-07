Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- Grupul german Bayer a anuntat luni vanzarea brandului Dr. Scholl's (creme pentru ingrijirea picioarelor) catre firma americana de investitii Yellow Wood Partners, pentru 585 milioane de dolari (521 milioane de...

- Aventurile europene ale Omului-Paianjen au strans inca 45,3 milioane de dolari in cinematografele nord-americane, urcandu-si incasarile spre 274,5 milioane de dolari. Cu o scadere a banilor incasati la final de saptamana de 50- fata de productia precedenta din serie, "Spider-Man: Homecoming/ Omul-Paianjen:…

- Vanzarile de mașini diesel au intrat pe o traiectorie puternic descendenta in ultimii ani pe fondul scandalului Dieselgate și a restricțiilor impuse de unele mari orașe, in ciuda faptului ca acestea din urma sunt valabile doar pentru mașinile care indeplinesc cel mult norma de poluare Euro 5. Romania…

- Grupul ungar MOL construieste pe un teren dezafectat o noua fabrica de bitum-cauciuc in Ungaria, investitie de 10,3 milioane dolari, unde va recicla anvelope uzate ce pot fi utilizate la construirea de drumuri, a anuntat luni grupul, informeaza News.ro.Citește și: TERIFIANT! Pilotul avionului…

- Central Europe Media Enterprises Ltd. (CME) a transmis rezultatele financiare, in scadere, pentru primul trimestru al anului, incheiat la 31 martie 2019. Grupul media Pro TV a fost cel mai urmarit, atat pe durata intregii zile, cat si in prime time, potrivit news.ro.Conform datelor transmise…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat iar cererea pentru servicii…

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…