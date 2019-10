Cădere Guvern Dăncilă. Ilan Laufer: E singura soluție! ”Congres PSD cu alegeri libere si sanse egale pentru toti candidatii, singura solutie pentru a opri declinul in care se afla partidul in acest moment. Sunt foarte multe discutii si opinii in interiorul PSD in acest moment, dar un lucru este cert: Viorica Dancila a preluat partidul cu majoritate in parlament, majoritate pe care a pierdut-o odata cu trecerea motiunii de cenzura si caderea guvernului. In acest moment Viorica Dancila pierde calitatea de premier, cea care i-a adus in mod automat as spune si functia de presedinte PSD si cea de candidat la prezidentiale.

Iohannis,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat joi seara ca partidul pe care-l conduce nu va participa vineri la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de presedintele Iohannis, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament. Viorica Dancila a afirmat, la RTV, ca nu va…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, iși menține oferta de dinainte de moțiune. Acesta e dispus la discuții și o alianța cu PSD, cu condiția ca partidul sa nu mai fie condus de Viorica Dancila.''Cred ca ar trebui sa ne așezam la masa, acum ca doamna Dancila e istorie și sa susținem un canidat…

- Moțiunea de cenzura inițiata de opoziție a trecut cu 238 de voturi pentru, 4 voturi impotriva și 3 anulate. Acum, mingea este in terenul președintelui Iohannis care are la indemana trei variante. 1. Poate sa desemneze rapid un premier care sa stranga o majoritate parlamentara și sa faca un nou Guvern.…

- ​​Viorica Dancila se așteapta ca o parte dintre semnatarii moțiunii de cenzura sa se razgandeasca și sa nu voteze împotriva Guvernului pe motiv ca nimeni nu a ajuns în Parlament „pe persoana fizica” și vor trebui sa le explice primarilor de ce „nu-și vor mai primii banii”.…

- "Vom depune motiunea de cenzura la inceputul saptamana viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam numarul maxim de voturi, astfel incat sa reusim in demersul nostru de a pune punct acestei guvernari dezastruoase pentru Romania. Ce se va intampla dupa caderea Guvernului este…

- Ambasadorul s-a conformat solicitarii sefului statului, dupa ce Viorica Dancila anuntase miercuri seara ca Romania, prin Luminita Odobescu, voteaza impotriva. Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro ca Presedintele a contactat-o telefonic pe Luminita Odobescu inaintea votului dat joi, in COREPER,…

- Social democrații s-au reunit luni, la sediul din Kiselef pentru a decide strategia pe urmatoarea perioada in contextul in care PSD nu mai are majoritate in Parlament, iar activitatea Guvernului este blocata. In interiorul PSD parerile sunt imparțite cand vine vorba despre soluțiile care ar trebui adoptate.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…