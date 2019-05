Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cancelarului Sebastian Kurz din Austria a cazut luni in urma unei motiuni de cenzura votata de partidele de opozitie, informeaza DPA si Reuters, citate de Agerpres. Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta),…

- Guvernul cancelarului Sebastian Kurz din Austria a cazut luni in urma unei motiuni de cenzura votata de partidele de opozitie, informeaza DPA si Reuters. Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia…

- Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia de guvernare cu Kurz pana in urma cu o saptamana cand liderul sau, vicecancelarul Heinz-Christian Strache, s-a aflat in centrul unui scandal video si…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a demis din Guvern aproape toți membrii Partidului Libertații, cu excepția ministrului de Externe, a declarat acesta marți, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Ea e FEMEIA care il poate SALVA pe Liviu Dragnea: Declarația facuta in fața judecatorilor…

- Demisiile vin in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA. Partidul Libertatii avertizase ca isi va retrage toti ministrii in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va insista…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a propus, duminica, organizarea in septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate dupa scandalul de coruptie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de destramarea coalitiei guvernamentale de la Viena, transmit…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a propus, duminica, organizarea in septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate dupa scandalul de coruptie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de destramarea coalitiei guvernamentale de la Viena, transmit AFP…

- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta…