Cade RECORDUL din 1984! Americanii ne dau o veste excelentă Productia de porumb a Romaniei este estimata pentru anul 2018/2019 la un nivel record de 13,5 milioane de tone, cu 7% mai mult decat se estimase luna trecuta, cu 13% peste productia anului trecut (plus 1,6 milioane de tone) si cu 26% peste media ultimilor cinci ani, se arata in ultmul raport al Departamenului pentru Agricultura al SUA (USDA). Fermierii care au mizat pe cultura porumbului ar putea atinge astfel productii medii la hectar de 5,63 de tone, cu 18% peste nivelul anului trecut si cu peste 35% mai mult decat media ultimilor cinci ani. Randamentele extrem de bune vor contrabalansa astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

