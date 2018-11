Stiri pe aceeasi tema

- Corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat la consulatul tarii sale din Istanbul, nu a fost inca gasit, a recunoscut luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia de presa Xinhua, informeaza Agerpres.Procurorul general al regatului saudit, seicul Saud al-Mojeb,…

- Erdogan a declarat si ca Riadul trebuie sa dezvaluie identitatea „coolaboratorului local" care a luat corpul lui Khashoggi de la agentii sauditi dupa ce jurnalistul a fost ucis in consulatul saudit din Istanbul pe 2 octombrie. Vorbind in fata membrilor Partidului AK in Parlament, Erdogan a afirmat ca…

- Autoritațile turce i-au prezentat șefei CIA, Gina Haspel, inregistrari audio și video legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, scrie AFP. Printre acestea a figurat inclusiv o inregistrare audio cu interogarea și uciderea sa, afirma Washington Post, preluat de cotidianul turc Hurriyet…

- Politia turca verifica o padure de la periferia orasului Istanbul si un oras situat langa Marea Marmara pentru a gasi ramasitele jurnalistului saudit Jamal khashoggi , care a disparut acum doua saptamani dupa ce a intrat in consulatul saudit, au declarat oficialii turci, citati Reuters. O sursa turca…

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet, scrie Mediafax. Autoritatile turce au descins la resedinta consulului Mohammad al-Otaibi miercuri…

- Unele dovezi descoperite in Consulatul saudit din Istanbul in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi au fost compromise, afirma presedintele Turciei, Recep Erdogan, citat de site-ul cotidianului Hurriyet.

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.