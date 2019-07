Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerul s-a ascuns in trenul de aterizare al aeronavei și a cazut cand avionul se apropia de Aeroportul Heathrow, Marea Britanie, dupa un zbor de noua ore din Nairobi, Kenya. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit intr-o gradina din sudul Londrei. Poliția metropolitana din Londra a transmis…

- Descoperire socanta in municipiul Sighetu Marmatiei, in cursul zilei de joi, 20 iunie. Cadavrul unui barbat in varsta de 55 ani a fost gasit in apropierea intersectiei strazii Plevnei cu strada Mihai Viteazu. “Azi, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati ca in apropierea intersectiei strazii…

- Polițiștii sunt chemați sa dezlege misterul morții unui barbat al carui cadavru a fost descoperit vineri in albia raului Slanic, pe raza comunei Cernatești. Cadavrul se afla intr-o avansata stare de putrefacție, ceea ce a facut identificarea imposibila. Tot ce știu anchetatorii in acest moment e ca…

- Cadavrul unui barbat de 57 de ani, din Marasesti, județul Vrancea, a fost gasit astazi de politisti intr-un canal de irigatii din spatele Garii Padureni-Putna. Acesta plecase la pescuit in urma cu doua zile, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi, Politia Orasului Marasesti…

- Polițiștii au demarat o ampla operațiune de cautare a trupurilor unei romance și a fetiței sale, ucise cu sange rece de un fost militar, in Cipru. Acum trupul fetiței de opt ani a fost gasit in același lac toxic unde criminalul a mai aruncat și alte victime.

- Descoperire terifianta! Cadavrul unui barbat a fost descoperit pe marginea DN7, chiar de catre un șofer! Trupul neinsuflețit a fost observat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.00, pe sensul Arad-Deva.

- Descoperire terifianta! Cadavrul unui barbat a fost descoperit pe marginea DN7, chiar de catre un șofer! Trupul neinsuflețit a fost observat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.00, pe sensul Arad-Deva.