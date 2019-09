Pompierii de la Garda de intervenție Nușfalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au fost solicitați sa intervina, in cursul zilei de sambata -21 septembrie, ora 13.00, in localitatea Porți, comuna Marca, pentru a scoate o persoana cazuta intr-un bazin de apa aflat la marginea localitații. In timp ce pompierii se deplasau la locul incidentului, satenii au reușit sa scoata trupul barbatului din bazin. Din pacate acesta prezenta rigiditate și lividitate cadaverica, semn ca decesul a survenit in urma cu aproximativ 5-6 ore. Deocamdata nu…