- Barbatul din Targoviste care a fost dat disparut de catre iubita sa, in urma cu zece zile, a fost gasit mort. Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit inghetat intr-o padure, potrivit Mediafax.

- Cadavrul carbonizat al unui barbat de circa 45 de ani a fost descoperit de pompieri, duminica, intr-o casa din chirpici, distrusa de un incendiu puternic, in localitatea Ileanda. "In ramasitele casei a fost gasita o persoana carbonizata, un barbat, cu varsta in jur de 45 ani", a declarat Lucian Jacodi,…

- Trei persoane au fost gasite decedate, marti, intr-un apartament din municipiul Galati, la care pompierii au fost solicitati sa deblocheze usa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, relateaza Agerpres.Potrivit acestuia, lucratorii…

- Trupul neinsufletit al unui barbat de aproximativ 60 de ani, din municipiul Zalau, a fost descoperit in dimineata zilei de luni – 14 ianuarie de pompierii militari din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ’’Porolissum’’ Salaj, chiar in apartamentul acestuia. Alertata ca tatal…

- Cadavrul unei femei fara cap și alte parți ale corpului a fost descoperit intr-o fantana din județul Neamț. Un localnic a descoperit cateva haine plutind la suprafața și a anunțat autoritațile, iar sambata pompierii au reușit sa recupereze cadavrul fara cap din fantana adanca de mai bine de zece metri.…

- Descoperire inspaimantatoare in cartierul Telecentru. Cadavrul unui barbat a fost gasit strangulat in scara unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, scrie canal3.md.

- Noi detalii in cazul descoperirii macabre facuta, joi seara, la metroul bucurestean. Anchetatorii au aflat cine este persoana gasita decedata intre doua statii de metrou. Se pare ca aceasta este un adolescent de 18 ani.