Cadavrul unei fetițe, găsit într-un tomberon de gunoi,, lângă București O descoperire macabra i-a șocat pe locuitorii din Dragomirești-Vale la final de an: angajații care triau gunoaiele la o stație de colectare a deșeurilor au gasit cadavrul uuni bebeluș, intr-un sac menajer. Potrivit știrileprotv.ro , speriați, oamenii care triau gunoaiele aduse din București au sunat imediat la 112, dupa ce au realizat ca intr-un sac se afla un trup neinsuflețit al unei fetițe. Polițiștii din echipajul ajuns la fața locului fac cercetari pentru a descoperi cum a ajuns bebelușul in tomberon. A fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de omor. Cazul a fost preluat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

