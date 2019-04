Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra pe b-dul Take Ionescu din Timișoara. Din primele informații primite din partea polițiștilor, o persoana decedata a fost gasita intr-o cladire dezafectata, langa imobilul in care funcționeaza Adecco. Cadavrul barbatului se afla in stare avansata de putrefacție. Alerta la 112 a fost…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce cadavrul unei femei a fost gasit langa o cladire dezafectata, in cartierul Copou din municipiul Iasi, dupa cateva saptamani de la externarea acesteia din spital, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Ioana…

- Campionatul National de Powerlifting va fi gazduit pentru a treia oara la Timisoara. Competitia se va desfasura, sambata si duminica, la Smartfit Studio 2, in Calea Buziasului... The post Nationalul de powerlifting, din nou la Timisoara – Smartfit Studio 2 va gazdui competitia celor mai puternici oameni…

- teren intravilan in loc. Timisoara, str.Virgil Onitiu.10A, inscris in CF.437843, top.11859/2, 11860/1/3 cu suprafata de 231 mp , COTA 26/231 parti ... The post Anunț licitație – teren intravilan Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Klaus Iohannis a semnat joi decretele de decorare a artistilor Constantin Flondor si Adrian Ghenie. ”In semn de inalta recunoastere si apreciere pentru ... The post Iohannis il decoreaza pe artistul Constantin Flondor, din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ziua Indragostiților se apropie cu pași repezi.Așadar, nu mai mira pe nimeni faptul ca numarul mesajelor sau declarațiilor de dragoste a crescut... The post Declarație de dragoste inedita la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- La o ora de varf, 8 dimineața, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara, Take Ionescu, un taximetrist cu tupeu a ținut sa arate ca... The post Tupeul unui taximetrist din Timisoara a ținut pe loc doua troleibuze. La o ora de varf, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde appeared…

- Nu trebuie sa fii mare analist ca sa observi ca intr-un oras precum Timisoara nu prea poti pune deoparte un banut avand un venit personal ... The post Potrivit autoritatilor, masa rezonabila oraseanului nu costa nici trei lei! appeared first on Renasterea banateana .