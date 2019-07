Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante despre crima oribila din Daraști, Ilfov. Dupa ce a fost descoperit un cadavru intr-un sac de rafie, legat cu banda adeziva, polițiștii au demarat o ancheta in acest caz, iar faptașul a fost identificat.

- Poliția anunța ca a fost identificat autorul crimei din Ilfov, acolo unde un muncitor a gasit, intr-o gramada de moloz, un cadavru impachetat intr-o patura și lipit cu banda adeziva."In urma efectuarii, cu celeritate, de activitați specifice informativ-operative, polițiștii din Ilfov, cu sprijinul…

- Cadavrul unei persoane a fost descoperit, sambata dupa-amiaza, pe un teren viran din localitatea Darasti (Magurele, judetul Ilfov), politistii de la IPJ Ilfov efectuand in acest caz investigatii complexe la fata locului. Potrivit unei informari transmise AGERPRES, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Un cadavru invelit intr-o patura și legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov. Poliția a demarat o ancheta, iar un procuror a fost chemat la fața locului, se arata intr-un comunicat citat de MEDIAFAX.In cursul zilei…

- Un martor a apelat, sambata, numarul de urgența 112 dupa ce a gasit un cadavru bagat intr-un sac, pe camp, in zona localitații Daraști din Ilfov. Polițiștii și un procuror s-au deplasat la fața locului pentru a efectua cercetari. Apoi, cadavrul a fost transportat la morga, unde un expert va efectua…

- Politistii l-au identificat pe principalul suspect in infractiunea de omor comisa in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, Sector 2, informeaza Politia Capitalei. Este vorba de un barbat care urmeaza sa fie audiat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului Tribunalului Bucuresti si de…

- Polițiștii au prins un suspect in cazul crimei din București. Amintim ca un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula'"In urma cu scurt timp a fost identificat…

