- In aceasta dimineata, 19 august, purtatorul de cuvant de la Politia Maramures , Florina Metes a comunicat faptul ca ciobanul care a fost declarat ca fiind disparut la sfarsitul lunii iunie a.c., a fost gasit ieri, decedat, in zona Varfului Serban. Persoana care a gasit cadavrul a sunat sambata la 112.…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit de muncitorii trimiși sa demonteze rafturile și sa stranga frigiderele unui fost supermarket din orașul Council Bluffs din statul american Iowa. Descoperirea macabra a fost facuta in ianuarie, insa abia acum anchetatorii americani au stabilit identitatea victimei.…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un tanar in varsta de 19 ani, care fusese dat disparut inca de miercuri…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis!…

- Cadavrul unei tinere a fost gasit aseara pe bancheta din spate a propriului microbuz. Descoperirea macabra a avut loc aseara, in jurul orei 21:00, pe strada nicolae Titulescu, din sectorul Botanica al capitalei.

- O femeie care a mers intr-o padure din zona Valea Seaca, din comuna Patarlagele, a facut o descoperire șocanta. Femeia a mers acolo ca sa stranga lemne, dar a dat peste cadavrul intr-o stare avansata de putrefacție, a notat reporterbuzoian.ro. Cadavrul ar putea fi al batranului in varsta de 80 de ani,…

- Trupul unui barbat a fost gasit fara viata, miercuri seara, la marginea Lugojului. Descoperirea a fost facuta de catre un pescar in timp ce se afla la pescuit pe malul raului. ”Stateam si pescuiam. Cred ca am stat mai bine de o jumatate de ora aici. La un moment dat m-am uitat mai atent si am vazut…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, dat disparut de zece zile, a fost gasit decapitat, duminica dupa-amiaza, pe o vale dintre localitațile Tecliu și Fiad, greu accesibila, transmite MEDIAFAX.Un barbat de 47 de ani, din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud,…