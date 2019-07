Un cadavru a fost gasit agațat de o salcie, in Cluj, pe malul Someșului Mic. Descoperirea macabra a fost facuta sambata dupa amiaza de localnici, care au alertat autoritațile. Pompierii și anchetatorii ajunși imediat la fața locului au stabilit ca este vorba despre un barbat decedat de mai mult timp, a carui identitate nu a fost inca stabilita. Ramașițele barbatului au fost descoperite in apele Someșului Mic, in apropierea strazii Plevnei, din municipiul Cluj-Napoca, relateaza monitorulcj.ro. Se pare ca barbatul se afla de mai mult timp in apele raului, fiind vizibile semnele cadaverice, au comunicat…