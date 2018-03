Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Polițiștii aradeni sunt in alerta, dupa ce in aceasta dimineața o vanzatoare a fost injunghiata de un necunoscut. Acesta a fugit mai apoi cu toți banii din incasari, aproape 1.000 de lei. Atacatorul a intrat intr-un magazin alimentar din zona autogarii intr-un moment in care vanzatoarea era singura.…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit batut si abandonat pe o strada din Italia. Acesta era originar din Suceava. Dupa ce a fost transportat de urgenta la spital, tanarul a murit in clinica din Napoli.

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Situatie nemaiintalnita pe o strada din Lugoj. Activitatea unui magazin de pe strada Caransebesului a fost aproape blocata dupa ce soferul unui camion a fost oprit de politie. Barbatul care avea probleme cu niste documente s-a luat la cearta cu politistii, a inchis cabina si a plecat. Conform unor martori,…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Schitu Golești, județul Argeș, in care au fost implicate o caruța și un autoturism. O persoana a murit, iar alte șase au fost ranite, luni seara, dupa ce atelajul a fost lovit violent de o mașina. Accidentul a avut loc pe DN73, in localitatea Schitu Golești,…

- Scene memorabile de treaba... capitalista au putut fi vazute joi pe a doua mare strada a municipiului Botoșani. In jurul orei 11:00 o echipa de muncitori de la SC Conrec SA plomba gropile din strada Primaverii.

- Idila la Teatrul „Alexandru Davila”. Celebrul actor, Bebe Cotimanis se iubeste cu Iulia Dumitru, actrita si ea la Teatrul „Alexandru Davila”. Cei doi sunt si colegi pe scena, acestia jucand in piesa „Old Love”, piesa pe care argesenii o pot urmari pe scena teatrului din Pitesti. Cotimanis, la cei…

- De un final tragic a avut parte un barbat de 70 de ani din Pitesti. Barbatul se afla in statia de autobuz din zona Kaufland de pe Exercitiu, moment in care s-a simtit rau si efectiv s-a prabusit la pamant. Cei aflati in jurul acestuia au vazut scena si au sunat imediat la 112 cerand ajutorul medicilor.…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții in Mioveni, Giurgiu și București in locuințele unor suspecți care ar fi introdus droguri in Penitenciarele Mioveni și Giurgiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT din Pitești. Anchetatorii au facut nu mai puțin de șapte percheziții au avut…

- Scene șocante s-au derulat, saptamana trecuta, pe strada, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Un tanar de 24 de ani, din localitate, a fost lovit de mai multe ori cu un cuțit, iar medicii au fost nevoiți sa-i amputeze un picior. Iulian are insa in continuare nevoie de ajutor. „Am…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Argeșul a fost reprezentat la Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas” – ediția 21, desfașurat la Ramnicu Valcea, saptpamana trecuta, de o echipa de copii talentați și ambițioși care au concurat cu peste 1000 de elevi din toata țara. Județul Argeș a avut rezultate excepționale mai ales…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, anunța ca in acest moment este o avarie in rețea. Astfel, joi, 1 februarie, intre orele 11.00 – 12.00, apa potabila va fi oprita pe strada Garii din comuna Bradu.

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, anunța ca in acest moment este o avarie in rețea. Astfel, in Pitești, intre orele 9.00 – 12.30 se oprește furnizarea apei pe strada Plopilor – Fd. N. Balcescu pentru remedierea avariei.

- Scene șocante, luni seara, in municipiul Buzau. Doi tineri și-au imparțit pumni și picioare pana cand au cazut la pamant, fiind nevoie de intervenția ambulanței care sa ii stabilizeze și sa-i duca de urgența la spital. Nu este exclus ca cei doi sa se fi aflat in stare de ebrietate sau sub influența…

- Barbatul care a injunghiat-o pe Nicoleta Botan este chiar fostul sau sot. Cei doi erau despartiti, iar din noiembrie, anul trecut, Nicoleta Botan castigase un ordin de restrictie pentru ca Marius Botan sa nu se mai apropie de ea.

- Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența Argeș! Un tanar a ajuns la spitalul din Pitești dupa ce a a ramas fara deget in urma unui accident de munca. Ionuț Balan ii acuza pe medicii de la Urgențe ca in loc sa incerce o operație de reatașare, aceștia i-au aruncat degetul la gunoi. ”Am bagat degetul…

- Dupa trei victorii consecutive, echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va intalni astazi (ora 17.45, DigiSport), pe teren propriu, formația BCMU Pitești, iar jucatorii olteni sunt dornici sa iși ia revanșa in fața formației argeșene, care in turul campionatului a ...

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Pororoca va rula in 19 orașe din Romania, pe 26 de ecrane, astfel: BUCUREȘTI: Cinema City Romania…

- Imagini socante în Italia. O românca a fost surprinsa în timp ce o batea si avea un comportament inadecvat fata de batrâna de care trebuia sa aiba grija. Totul s-a întâmplat în Italia, acolo unde românca de 60 de ani, Veronica…

- In aceasta dimineața, un barbat a amenințat ca se arunca de pe un pod din Pitești. Un cetațean a sunat și a spus ca o persoana sta la marginea podului de la calea ferata din Targul din Vale și amenința ca iși ia viața. Polițiștii și pompierii au ajuns imediat la fața locului, iar barbatul…

- Un tanar din Capitala si-a pus viata in pericol. Acesta circula pe mijlocul drumului fara sa ii pese de masinile care treceau pe strada. Acesta insa avea un comportament ciudat, cauta capuse despre care sustinea ca se aflau pe el. Un martor l-a filmat si a incercat sa il determine pe barbat sa circule…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Scene desprinse parca din filmele cu mafioti in aceste zile in politica lugojeana. Cativa politicieni sustin ca in ultimele zile au fost asaltati cu telefoane si chiar amenintati pentru ca se opun preluarii terenului de pe strada Timisoarei. PNL, PMP, dar si independentul Liviu Brandusoni nu si-au exprimat…

- Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei.

- Monalisa Pandelea, in varsta de doar 26 de ani, a murit zilele trecute, fiind rapusa de o boala necrutatoare, care a evoluat foarte rapid. Tanara s-a stins din viata pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala…

- Un Pontiac Firebird, masina mai rar intalnita in regiunea in care locuim, sta de cel putin un an pe o strada din Chisinau. Posibil abandonat, coupeul poate fi vazut atat de trecatori, cat si din transport public in preajma intersectiei Alexandru cel Bun – Maria Cebotari.

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat aseara, la doar cativa pasi de gura de metrou de la Politehnica. Chiar victima a fost cea care a sunat la 112 dupa ajutor. Acum tanarul se afla la spital, iar politistii sunt pe urmele agresorului care a fugit imediat dupa atac.

- Scene dramatice pe strazile din Chicago, marti dupa-amiaza.Politia sustine ca fata se plimba in zona Washington Park cand a inceput sa se certe cu o alta fata, care se afla intr-o masina.

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Trei barbați din județul Cluj sunt cercetați, in stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj, pentru tentativa la omor. Aceștia, in dimineața zilei de 21.12.2017, in jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut intr-un local din Dej, cu…

- Un nou succes al urbanismului clujean a fost semnalat pe strada Pitești. Pe un trotuar cu o lațime de 30 de cm au fost ”plantați” stâlpișori metalici care îl fac astfel impracticabil. Fotografia a fost realizata…

- Un barbat de 56 de ani, din Galati a decedat dupa ce a fost accidentat, duminica, pe o strada din Pitesti.Accidentul s-a petrecut pe Calea Bascov. Barbatul s-a angajat sa traverseze strada printr-un loc nepermis si a fost lovit de un autoturism.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de terapie…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, protestatarii fiind nemultumiti de modificarea legilor justitiei. Printre participantii la protest s-au rmarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si…