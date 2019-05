Stiri pe aceeasi tema

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Banca Angliei nu a comentat situatia creata. Luna trecuta, colete cu continut explozibil au fost trimise unor cladiri din Londra si Glasgow in Marea Britanie si din Limerick in Irlanda, despre care politia sustine ca erau legate. Politia a aruncat in aer un colet trimis la Universitatea din Glasgow…

- Politia britanica a arestat un barbat ce a blocat sambata calea ferata determinand compania care administreaza trenurile Eurostar intre Londra, Paris si Bruxelles sa suspende toata circulatia lor spre si din Marea Britanie timp de mai multe ore, informeaza Agerpres.

- Politia a evacuat doua universitati din Marea Britanie, miercuri, din cauza unor pachete suspecte, la o zi dupa ce pachete cu dispozitive explozive au fost trimise la trei locatii din Londra, scrie Reuters.

- Politia britanica a detonat miercuri un pachet suspect trimis unei universitati scotiene si investigheaza un alt colet suspect trimis Universitatii din Essex, in timp ce inca un pachet descoperit la intrarea in parlamentul de la Londra s-a dovedit a fi inofensiv.

- Unitatea de contraterorism a politiei londoneze a deschis o ancheta dupa ce trei pachete suspecte au fost primite marti in trei birouri situate in doua aeroporturi si una din garile principale din capitala britanica. Nicio persoana nu a fost ranita. „Pachetele postale, toate de format A4, au fost evaluate…

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…

- Peste 400.000 de pachete de țigari de contrabanda au fost ascunse intr-un camion condus de un șofer maghiar care voia sa intre din Ucraina in Romania, prin vama Halmeu. Polițiștii de frontiera au confiscat toata marfa care valoreaza 1,8 milioane de lei. Șoferul maghiar, in varsta de 40 de ani a vrut…