- Cadavrele a doua femei care au decedat la Institutul Oncologic Bucuresti, au fost incurcate de catre apartinatori dupa ce acestia au semnat pentru preluarea lor si au ajuns cu ele acasa, a declarat Lidia Kajanto, managerul IOB, precizand ca s-a deschis o ancheta interna. "Au fost doua paciente decedate…

- O ancheta administrativa urmeaza sa se desfasoare la Institutul Oncologic Bucuresti, dupa ce doua cadavre au fost incurcate la morga unitatii medicale. Cadavrele a doua femei, una din Pitesti si alta din Comanesti, judetul Bacau, au fost confundate si transportate fiecare in cealalta localitate decat…

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- O masini a cazut, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Bucuresti. Autoturismul s-a scufundat, insa soferul a reusit sa se salveze, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Sportiva Eva Tofalvi a ocupat locul 84 in proba de biatlon - 15 kilometri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, aceasta fiind ultima ei participare la o competitie olimpica.Tofalvi, in varsta de 39 de ani, a ratat sapte tinte (din cele 20 de trageri) in cele patru treceri prin poligon."Sunt…

- Cursul monedei unice a urcat de la 4,6572 la 4,6588 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,658 – 4,661 lei. Cotațiile de la oraa 14:00 erau de 4,659 – 4,662 lei. Reamintim ca maximul istoric de 4,6679 lei a fost atins în…

- Pompierii de la ISU București-Ilfov au reușit sa opreasca o femeie de la sinucidere. Femeia statea pe marginea balconului apartamentului sau de la etajul 5 de unde amenința ca se va arunca. O echipa a...

- Mai multe familii care locuiesc la mansarda blocurilor s-au trezit, in plina iarna, fara acoperis deasupra capului. Furtuna de luna trecuta le-a smuls tavanul, iar de atunci oamenii asteapta ca autoritatile sa repare blocurile despre care spun ca sunt facute de mantuiala. Aceeasi situatie este si la…

- Baietelul, de un an si doua luni, al unei familii din Targu Jiu a decedat intr-un spital din Bucuresti. Micutul s-a imbolnavit inca de la nastere in spital si a avut nevoie de o serie de interventii chirurgicale. Pana recent, ...

- PyeongChang, 11 feb /Agerpres/ - Americanul Redmond Gerard adus prima medalie de aur Statelor Unite la actuala editie a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce a reusit sa castige duminica proba de slopestyle din cadrul concursului de snowboard de la PyeongChang. Gerard, in varsta de 17 ani, aflat la prima…

- Compania Tarom va anula, de la finalul lunii martie 2018, zborurile pe care le opereaza de la Suceava catre Torino, in Italia. Zborurile vor fi anulate din momentul intrarii in vigoare a orarului de vara al Tarom. Ultimul zbor pentru care se mai pot cumpara bilete din Suceava catre Torino va fi ...

- Lidia Buble a reusit sa urce in topurile muzicale rapid, dupa lansare, iar oamenii au indragit-o de la prima piesa. Alaturi de Adrian Sina, artista a spart gheata alaturi de Adrian Sina, cu melodia Noi simtitm la fel, care a devenit repede hit.

- Luna februarie aduce un nou model Mercedes-Maybach in colecția omului de afaceri, Ion Țiriac, un G 650 Landaulet. Parte a unei ediții limitate de doar 99 de unitați, Maybach Landaulet completeaza autovehiculele serie limitata create și personalizate special pentru domnul Ion Țiriac, respectiv Țiriac…

- Producatorul de ambalaje din sticla Stirom Bucuresti, detinut indirect de portughezii de la BA Vidro, se va retrage de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu 5 februarie. Stirom este controlata de MGL Mediterranean Glass Limited din Cipru (93% din titluri), subsidiara…

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- Ionela Prodan a fost internata in spital, zilele trecute, din cauza unor problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Situatia este destul de delicata, potrivit unor susrse apropiate de familia Prodan. Ionelei i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimiii si a…

- 1. Gemeni Aceasta este o veste buna pentru toți care sunt in zodia Gemeni deoarece ei vor fi in cele din urma independenți in 2018. In ultimii ani, incercau foarte mult sa fie independenți, dar asta nu a reușit sa se intample in cele din urma. Dar principala problema a fost ca anul…

- Jukebox si Bella Santiago au fost in topul preferintelor juriului Eurovision Romania 2018, primind 58 de puncte, conform clasamentului complet din a doua semifinala a Selectiei Nationale. Ultimul loc a fost ocupat de o concurenta care nu a reusit sa obtina nici macar un punct.

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Sute de persoane, printre care s-au numarat și colegii de trupa, prietenii aproapiați, rudele, dar și fanii, au condus-o pe ultimul drum pe regretata solista a trupei The Cranberries, Dolores O Riordan. Înmormântarea s-a desfașurat în orașul natal al artistei, Ballybricken,…

- Toni Braxton, cea care a cucerit milioane de fani cu celebra și nemuritoarea melodie Unbreak my heart și a reușit performanța de a caștiga 7 premii Grammy, arata senzațional la 50 de ani, in ciuda problemelor grave de sanatate cu care se confrunta de 8 ani. Artista a fost diagnosticata in 2010 cu lupus,…

- Barbatul a fost ranit, dar este constient si colaborant. El a fost scos dupa mai mult de o ora cu ajutorul pompierilor militari, urmand sa se stabileasca imprejurarile in care s-a produs accidentul. Dupa evaluarea medicala la fata locului, barbatul a fost transportat la spital pentru investigatii…

- Asa numita "amnezie a sarcinii" sau pierderea temporara a memoriei legata de micile detalii exista si afecteaza in special femeile aflate in cel de-al treilea trimestru de graviditate, potrivit unui studiu realizat de cercetatori australieni publicat luni si citat de EFE. Studiul, realizat…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Doua organizatii de mediu au reusit sa opreasca, definitiv, pana la acest moment, lucrarile la doua hidrocentrale pe raul Jiu. Incepute in deceniul trecut, ele erau aproape de finalizare la momentul deciziei instantei, iar statul roman a platit deja 155 de milioane de euro pentru constructii…

- Ieri, 2 ianuarie 2018, s a stins din viata una dintre cele mai importante personalitati nu doar a comunitatii armene din Constanta, ci a Romaniei Disparitia fugeratoare a lui Garabet Kumbetlian lasa un gol imens in sufletele noastre, informeaza reprezentantii sucursalei Constanta a Uniunii Armenilor…

- Peste 300 de persoane au participat ieri, dupa ora 12, la Cimitirul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel" la inmormantarea familiei Maleon, Bogdan si Anda. Avand in vedere circumstantele mortii, respectiv sinuciderea, inmormantarea a avut loc fara slujba religioasa care se tine de regula la astfel de evenimente…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe bulevardul Decebal din Baia Mare. Din primele informatii se pare ca trei autoturisme au fost implicate. Un echipaj al Politiei Rutiere s-a prezentat la locul accidentului. Se pare ca soferul unui autovehicul Hyundai a franat iar un alt autoturism…

- Poliția a fost sesizata ieri, prin numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un autoturism cu numere de Suceava, care se deplasa pe DN 17, pe direcția de mers spre Beclean a acroșat oglinda unui autoturism care era parcat in afara parții carosabile, in localitatea Crainimat.

- Grav accident de circulație in localitatea Coșevița, din județul Hunedoara, soldat cu cinci victime. Un barbat a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea lui dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, iar trei copii, de patru luni, cinci și zece ani, au ajuns…

- Olimpiu Moruțan (18 ani) a semnat astazi cu FCSB, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro, insa mijlocașul are parte deja de primii contestatari. "Ei (n.r. FCSB) inca nu stiu daca se vor folosi de el, nici macar nu stiu unde va intra. Unde poti sa-l bagi pe Morutan? In momentul de fata, in pozitia…

- Minunile se fac cu ajutorul oamenilor. Un student de 23 de ani a reușit sa ofere o casa noua unei familii greu incercate din Salva. Deși a pornit la drum cu doar 1.000 de lei, Iosif a reușit sa convinga voluntari și firme sa se implice in ridicarea casuței pentru familia Morariu.

- Deși au trecut sute de ani de la tragedia „Titanic", povestea faimosului pachebot continua sa ridice semne de intrebare și astazi. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe vas, au fost inghițite de apele Oceanului.

- Exclus din Casa Regala a Romaniei și oprit sa urce in Trenul Regal pentru a il conduce pe Regele Mihai pe ultimul drum, fostul principe Nicolae a fost alungat și de la parastasul bunicului sau, potrivit unei cunoscute bloggerite. Fostul principe Nicolae a fost avut acordul familiei regale pentru a-si…

- Un primar din Romania a reusit o isprava care a bucurat inimile a mii de localnici dupa ce a reusit sa-si aduca aproape toata comunitatea la inmormantarea Regelui Mihai. Este vorba despre primarul PNL al orasului Gaesti din judetul Dambovita, Grigore Gheorghe, a reusit o mobilizare fara precedent. Apropiat…

- Jonny Betts, un cunoscut luptator de arte martiale, a postat pe o retea de socializare imagini cu prietenul sau, "Jeremy", dupa o lupta de Muay Thai ce a avut loc in aceasta saptamana in Thailanda, pe Patong Stadium. Citeste si Imaginile care au scandalizat internetul: un luptator isi loveste…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 13.30, pe DN7, in zona Pianu. Este vorba despre o tamponare intre un autoturism și un autocamion. Traficul rutier este oprit pe DN7, km 335+900 m, datorita unui accident in care sunt implicate un autoturism și un camion. Potrivit IPJ Alba, șoferul camionului…

- Doi biologi ai Societații Ornitologice Romane (SOR), care efectuau monitorizari pe Lacul Techirghiol, in cadrul unui proiect european, au descoperit o noua specie de pasare pentru fauna din țara noastra - pietrarul de deșert (Oenanthe deserti)

- Impact apocaliptic evitat in ultimul moment! Mai exact, o stanca spațiala mare -2017 VL2 - a trecut pe planeta pe data de 9 noiembrie, la o distanța uluitoare de doar 73.000 de mile, distanța considerata foarte mica in termeni spațiali. Va intrebați care ar fi fost impactul? Ei bine, unul devastator!…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- Dupa 37 de ani petrecuți în spațiu fara a fi utilizate, patru propulsoare ale sondei Voyager 1, construcția umana cea mai îndepartata de Terra, au fost repuse în funcțiune, a anunțat NASA vineri, relateaza AFP. Aceasta realizare ,,va permite prelungirea vieții Voyager…

- Actrita Cristina Stamate va fi condusa astazi, 29 noiembrie 2017, pe ultimul drum. Inmormantarea acesteia va avea loc la Cimitirul Belu din capitala. Rudele, prietenii, dar si cei care au indragit-o pe artista isi iau la revedere.

- Biroul Rutier a fost sesizat, la inceputul acestei saptamani, cu privire la producerea a trei evenimente rutiere pe raza municipiului Galati. Doua dintre acestea au avut loc in jurul orei 11.10, primul fiind localizat pe strada Eroilor. Un barbat de 92 ani, angajat in traversarea strazii pe marcajul…

- Stela Popescu a fost condusa duminica pe ultimul drum de mii de oameni. La inmormantare au fost prezenți colegi de breasla, personaje din showbiz-ul romanesc, dar și fani. Printre absenți a fost și Andreea Marin, cea care a fost alaturi de marea actrița Stela Popescu la ultimul eveniment. Motivul pentru…

- Dan Negru spune ca ultimul format comercial cu povești ale artiștilor a fost al Mihaelei Radulescu. El este de parere ca arhivele televiziunilor vor crește box office-ul in timp. Iata mesajul vedetei de la Antena 1, dupa moartea Cristinei StamatE: "Totuși, televiziunea n-a avut in…

- Florin Piersic a fost marele absent de la inmormantarea Stelei Popescu. Multi oameni s-au indreptat de ce nu a venit sa-si ia ramas bun de la colega lui de breasla. Actorul a avut un motiv intemeiat.