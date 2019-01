Cadavre de porci, descoperite la marginea orașului Inca doua cadavre de porci au fost descoperite abandonate la marginea orasului. Autoritatile le-au ridicat si atrag atentia asupra pericolelor carora se expun cei care aleg sa scape astfel de cadavrele animalelor. Descoperirea a fost facuta intamplator de un buzoian care tranzita drumul ce face legatura intre Balastiera si localitatea Vadu Pasii. In apropierea unei balti, erau abandonati doi saci cu doua cadavre de porci. Reprezentantii DSV s-au deplasat de urgenta, au ridicat cele doua cadavre si au dezinfectat zona. Autoritatile atrag atentia asupra pericolelor la care se expun cei care aleg… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

- IDSA București confirma prezența virusului PPA la toți cei 4 porci din gospodaria de la Focșanei. Pe langa cele 2 dezinfecții efectuate ieri, DSVSA Buzau ia astazi noi masuri: informarea locuitorilor din zona, amplasarea de afișe in zona gospodariei, recensamantul suinelor din localitate.

- In cursul zilei de ieri, DSVSA Buzau a fost notificata cu privire la inregistrarea unei mortalitați la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focșanei, com. Vadu Pașii. O echipa a DSVSA s-a deplasat la fața locului pentru ridicarea cadavrului, ocazie cu care s-a constatat ca in aceeași gospodarie…

