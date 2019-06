Autor: Sorin Rosca Stanescu In jocul de poker, cacealmaua are loc atunci cand unul dintre jucatori blufeaza. Are carți slabe, dar lasa impresia ca sta foarte bine. Și marește potul, in speranța ca ceilalți se retrag. In politica, este același lucru. Iar domnul Klaus Iohannis, sfatuit de alții sau de capul lui, tocmai a executat o cacealma politica. Care ii pote reuși. Aceasta cacealma politica este exact pactul pe care l-a propus partidelor politice. Fiind pe val, intrucat cum-necum a caștigat la referendum și a impins in mod spectaculos in sus scorul frontului anti-PSD, președintele Romaniei…