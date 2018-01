Stiri pe aceeasi tema

- Internetul are și parți bune, care merita apreciate, caci a facut viața sa fie mult mai ușoara, oferindu-ne posibilitatea sa aflam tot felul de informații utile și interesante doar la un click distanța. Insa, dincolo de acest aspect, conectarea ne poate afecta atat sanatatea, cat și calitatea vieții.…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Mauro Icardi si sotia lui, care-i este si agent, nu rateaza nicio ocazie sa ”colinde” cele mai frumopase locuri din lume. S-a intamplat in urma cu ceva timp, dar amintirea vacantei ramane vie in mintea celor doi, in speciial a fotbalistului.A

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, si-a inchis toate conturile de pe retelele de socializare, urmand sa isi transmita mesajele online doar pe contul oficial al Palatului Kensington, resedinta oficiala a logodnicului ei, informeaza closermag.fr.

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- NOUTATE… Sa faci vin de mure, pare o idee nebuneasca. Insa pentru un tanar avocat din Bucuresti, care s-a indragostit iremediabil de meleagurile Vasluiului, a face vin din mure este cea mai mare provocare a vietii sale. In urma cu 3 ani, in primavara anului 2015, Ciprian Barbuceanu a cumparat cateva…

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Discursul președintelui Igor Dodon, in noaptea dintre ani, a fost și de aceasta data parodiat. Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini prin care și-au exprimat reacțiile la cele spuse de președinte.

- De cele mai multe ori, in vremurile in care traim, ajungem sa evaluam viata unei persoane dupa ceea ce posteaza online si se intampla adesea sa ne inselam si sau sa gresim. Cei de la Bright Side au gasit motivele pentru care cuplurile fericite nu isi fac viata intima publica pe retelele de socializare.…

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence.

- Declanșarea Campaniei „Implica-te- Indiferența nu este o soluție”, de catre barsaneșteanul Florentin Iftime, prin care s-a trecut de la demolarea unei locuințe in care iși ducea viața de fiecare zi o familie napastuita, la realizarea unei case moderne, a facut ca zeci și zeci de oameni sa rezoneze pentru…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- „Metrorex – n-ai invațat nimic din tragedia de saptamana trecuta!!!”: povestea despre ignoranța și indiferența umana postata de o romanca, devenita virala pe rețelele de socializare, a fost distribuita de mii de internauți.

- Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme, iar transformarea este surprinzatoare. Vedeta este aproape de nerecunoscut, mai ales ca in ultima perioada și-a schimbat și stilul vestimentar. Ozana Barabancea a postat pe retelele de socializare un mesaj in care le explica tuturor ca este foarte mulțumita…

- Un adolescent de 23 de ani, din municipiul Motru, s-a gandit sa faca rost de bani pentru petrecerea de Revelion si a pus la cale un plan care l-ar putea costa libertatea. Din fata calculatorului, cu un cont fals pe o cunoscuta retea de socializare, acesta a reusit sa pacaleasca mai…

- Sfaturi etrem de importante ale specialistilor pe care trebuie sa le luam in seama. De Sarbatori, feedul conturilor de socializare se umple de urari, dar si de fotografii ale prietenilor care posteaza fie imagini din vacanta pe cine stie ce meleaguri exotice sau chiar poze cu cozonacii perfecti facuti…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Emelle Lewis, o fata din Huddersfield, a invins anorexia, dupa o indelungata lupta. Fata de 22 de ani a fost inflentata mult timp de parerile oamenilor din jurul sau, iar acest aspect era pe punctul sa-i aduca moartea.

- Politia Romana face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa isi exercite dreptul la libera exprimare fara violenta si intr-un mod civilizat. De asemenea, daca sunteti martorul unei infractiuni va rugam sa apelati numarul de urgenta 112. In aceste zile, pe retelele sociale,…

- Foarte multe persoane au comentat la postarile femeii care par desprinse din filmele de groaza, in care relateaza diferite episoade tragice din viata sa, nu foarte coerente. Foarte multe persoane care se aflau in lista de prieteni i-au comentat acesteia.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informațiile pe care le preiau de pe rețelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justiției. "Pentru cei care…

- Dupa eliminarea concurentului Mano, curg mesajele care il fac praf pe Adrian Despot. Este acuzat ca a favorizat-o pe Andrada dandu-i special melodii pe care sa le poata interpreta usor. Iar lui Mano, favoritul publicului i-a dat cel putin aseara, spun comentatorii, o melodie care sa-l puna in dificultate…

- Tudor Chirila a plans in semifinala Vocea Romaniei. Artistul nu și-a mai putut stapani lacrimile atunci cand concurenta lui a interpretat melodia celebrei Janis Joplin. Este vorba despre Meriam Jane Ndubuisi, care a avut un moment memorabil pe scena. Mulatra Meriam Jane Ndubuisi se afla printre semifinaliștii…

- Dupa esecul proiectului din Piata Victoriei de a organiza un Targ de Craciun, pe retelele de socializare au aparut tot felul de glume pe acesta tema, iar tinta principala a fost Gabriela Firea.

- Pomana pe care Oana Zavoranu a facut-o in urma cu cateva zile, a starnit reactii, atat din partea fanilor, cat de la persoanele publice. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- Doi turiști americani au fost arestați pe aeroportul Don Mueang din Thailanda, chiar inainte sa paraseasca țara. Ei au fost reținuți pentru ca și-au aratat fundul in fața unui templu. Chiar ei s-au dat de gol, dupa ce au postat fotografia pe rețelele de socializare, relateaza Bangkokpost.com. Cei doi…

- Vestea mortii Stelei Popescu a cazut ieri ca un traznet peste toti cei care au indragit-o pe marea actrita. Cristian Pomohaci a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu el si cu regretata artista, insotita de un mesaj emotionant. „Un OM , un ARTIST , un NUME ….- STELA POPESCU ! …. cu lacrimi si…

- Angajatii Primariei Darabani, judetul Botosani, nu mai au acces la retelele de socializare, dupa ce primarul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conducerea…

- Andreea Raicu promoveaza un stil de viata sanatos, pe care il si urmeaza de altfel, iar rezultatele sunt vizibile pe trupul sau, la 40 de ani, arata mai bine ca niciodata. Insa, odata cu varsta, unele lucruri nu se pot ascunde, oricate eforturui ar face vedeta noastra.

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC.

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC. Sursa foto: Sarah Idan / Instagram Adar Gandelsman…

- Primarul orașului Darabani, din judetul Botosani, a decis sa blocheze accesul angajaților la retelele de socializare. Edilul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta. Conducerea Primariei Darabani…

- Angajatii Primariei Darabani, judetul Botosani, nu mai au acces la retelele de socializare, dupa ce primarul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta, transmite corespondentul MEDIAFAX . Conducerea…

- Din ce in ce mai multe tari urmeaza exemplul Rusiei si al Chinei prin manipularea utilizatorilor retelelor sociale si urmarirea opozantilor pe Internet, o amenintare grava la adresa democratiei, se arata intr-un raport publicat marti de organizatia Freedom House, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- In urma cu doi ani și jumatate, Diana Gureșoaie impreuna cu alte fete de oraș era adusa la Secția 19 de Poliție și supusa unui interogatoriu in celebrul dosar „Prostituate de lux”. Dupa 24 de ore in arest, cea cunoscuta drept „stramba lui Dodel” grație relației pe care a avut-o cu fotbalistul Cristi…

- Hannah Stone a murit in New York, cu doua saptamani inainte de-a implini 17 ani. Adolescenta era urmarita de 375.000 de internauți, care ii apreciau canalul de YouNow. Hannah era o cantareața apreciata, iar vocea sa inconfundabila i-a adus celebritatea. Moarte tinerei a fost…

- Actrița Doina Ghițescu, pe scena iUmor. Cunoscuta pentru rolurile sale din filme romanești precum ”Undeva la Palilula” sau ”In fiecare zi Dumnezeu ne saruta pe gura”, aceasta debuteaza la Antena 1, cu o sceneta. Daca pe Mihai Bendeac il cunoștea deja, artista și-a pus in gand sa ii cucereasca și pe…

- Matușa lui Catalin Botezatu a murit in urrma cu doar cateva zile. Designerul a postat recent un mesaj trist pe contul de socializare, fara a dezvalui identitatea persoanei pe care a pierdut-o. Catalin Botezatu era foarte apropiat de sora mamei lui, mai ales ca femeia l-a crescut și i-a fost aproape…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE. Starul lusitan…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai multi urmaritori pe retelele de socializare din întreaga lume, devansând vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry si Selena Gomez, informeaza

- O tanara care urmeaza sa nasca a fost la medic pentru un control. Aceasta a facut o fotografie monitorului și a postat-o pe rețelele de socializare. Imaginile au devenit virale, dupa ce mai mulți internauți i-au supranumit copilul „Diavolul”.

- – rețelele de socializare fac nașterea mai ușoara sau mai stresanta Informațiile care curg zi de zi pe rețelele de socializare ne ofera totodata și o paleta larga de servicii. Mai mult, cei care solicita sprijinul prietenilor virtuali obțin chiar consiliere in anumite domenii. Articolul Cat dai la doctor…