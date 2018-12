Stiri pe aceeasi tema

- Cardi B a anunțat ca s-a desparțit de soțul ei, Offset, la doar cateva luni de la venirea pe lume a fetiței lor, Kulture. Artista a confirmat vestea pe Instagram, explicand ca intre ea și Offset nu mai exista dragoste, la un an de la nunta lor secreta. Intr-un video postat pe rețeaua de socializare,…

- In ziua in care soția sa s-a internat pentru a naște, Cabral a facut tot felul de glume despre bebelușul sau. In ziua in care partenera sa de viața s-a internat pentru a naște, Cabral a fost pus pe șotii. La scurta vreme dupa ce a postat pe internet o imagine in care apare alaturi de Andreea Ibacka…

- Andreea Ibacka a devenit mamica pentru prima data! Vestea ca mica prințesa vine pe lume astazi, 4 decembrie, a fost data de Cabral. El a facut public un selfie inainte ca soția lui sa o aduca pe lume pe fetița lor. “Gata, e timpul”, a scris Cabral pe pagina lui de Facebook. Știre in curs […] The post…

- Liviu Dragnea a susținut, dupa apariția primelor dezvaluiri din valiza Rise Project, ca nu s-a mai vazut cu directorul Tel Drum, Petre Pitiș, de „peste 10-15 ani”. Acestia apar insa impreuna la partida de vanatoare. In imagini, alaturi de Dragnea mai apar Marian Oprisan, Adrian Tutuianu,…

- Andreea Ibacka se pregatește sa devina mamica pentru prima oara, iar soțul ei, Cabral, ii este alaturi in fiecare moment. In cadrul unui interviu oferit recent, prezentatorul de la „Ce spun romanii” a dezvaluit care a fost unul dintre cele mai emoționante momente din timpul sarcinii partenerei lui de…

- Andreea Ibacka va deveni mama peste puțin timp și, alaturi de soțul ei, Cabral, traiește clipe emoționante. Cei doi pregatesc noul pas in viața lor. Cum arata Andreea cu puțin timp inainte de a deveni mama? La finele lunii noiembrie este preconizat marele eveniment din viața lui Cabral și a frumoasei…

- Timpul se scurge repede și, uite așa, nu mai este mult pana cand Andreea Ibacka și Cabral ii vor ura „bun venit” primului lor copil impreuna. Dar pana se vor bucura de fetița lor, mai ramane in continuoare o mare dilema: ce nume va purta bebelușa?

- Mai sunt doar cateva saptamani pana la cel mai emoționant moment pentru Cabral și Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni in curand parinții unei fetițe, iar pregatirile sunt in continuare in toi. De fapt, atat de mult incat nici macar n-au o lista scurta pentru numele fiicei lor.