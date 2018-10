Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu trece prin momente foarte dificile, insa prefera sa vorbeasca despre ele. Astfel, apeland la blogul personal, vedeta nu se teme sa recunoasca greutațile prin care trece, in aceasta perioada. Mai mult, ea spera sa ajute alți oameni care se afla in acceași situație. Ceea ce o deprima pe…

- Andreea Raicu trece printr-o perioadE dificilE xi nu se teme sE recunoascE. Vedeta continuE sE fie foarte deschisE cand vine vorba de problemele prin care trece. }ncearcE sE ajute xi alti oameni care se aflE in aceeaxi situatie, vorbind despre lucrurile care o fac pe ea sE se simtE mai bine.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 28 septembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 28 septembrie.

- Momente incredibile trEite de Dani Otil, in acest weekend. Simpaticul prezentator s-a intalnit cu ursul in pEdure. Dani Otil a povestit chiar el cum a decurs totul, la "Neata cu REzvan xi Dani".

- Cel care a cerut-o de soție pe Vica era chiar fiul fostului președinte al Republicii Moldova, insa din pacate, povestea lor de iubire s-ar fi terminat, potrivit Spynews. Vica a fost surprinsa zilele acestea alaturi de un alt barbat, mult mai tanar, prin oraș. Cei doi au cinat impreuna, asta…

- Pink trebuie sa stea departe de scena din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața de 38 de ani a fost nevoita sa reprogrameze doua concerte pe care trebuia sa le susțina la Sydney, concerte care fac parte din turneul ei mondial. Primul show din ultimii cinci ani pe care artista urma sa-l susțina…

- Momente dificile pentru Prințul Paul și Prințesa Lia. Fiul lor a suferit un accident in timpul vacanței petrecute in Italia si a necesitat o interventie de urgenta. Plecați in Veneția, in vacanța de vara, pentru celebrarea zilei de naștere a unor prieteni din afara țarii, Prințul Paul și Prințesa Lia…

- Momente dificile pentru Prințul Paul și Prințesa Lia. Fiul lor a suferit un accident in timpul vacanței petrecute in Italia si a necesitat o interventie de urgenta. Plecați in Veneția, in vacanța de vara, pentru celebrarea zilei de naștere a unor prieteni din afara țarii, Prințul Paul și Prințesa Lia…