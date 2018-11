Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka va deveni mama peste puțin timp și, alaturi de soțul ei, Cabral, traiește clipe emoționante. Cei doi pregatesc noul pas in viața lor. Cum arata Andreea cu puțin timp inainte de a deveni mama? La finele lunii noiembrie este preconizat marele eveniment din viața lui Cabral și a frumoasei…

- PRO TV anunța un nou show eveniment dedicat intregii familii, All Together Now. Este un spectacol grandios, cu o premisa foarte simpla: implica-te si esti parte din spectacol! 100 de specialiști in muzica sunt cei care decid soarta participanților din aceasta competiție. Miza concursului este una simpla.…

- Mircea Bornescu, fost portar la FC U Craiova, Rapid sau Petrolul, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP LIVE din aceasta dimineața. Fostul portar a nominalizat echipele de care a ramas cel mai atașat pe parcursul carierei "Rapid și Craiova mi-au ramas in suflet. Sunt doua echipe care…

- Prezentatorul de televiziune Cabral a mers la un curs de naștere de dragul soției sale. Acesta a povestit despre experiența pe care a trait-o. In așteptarea viitorului bebeluș pe care il va avea cu Andreea Ibacka, cabral se pregatește intens. Prezentatorul de televiziune a fost dus de soția sa la un…

- Andreea Ibacka și Cabral vor deveni in curand pentru prima oara parinți. Actrița a vorbit pentru prima oara despre teama ei, dupa ce va naște. Cei doi nu s-au hotarat inca la numele fiicei lor, iar teama vedetei este ca nu cumva sotul sau sa ii puna numele fetiței, in ultimul moment, așa cum vrea…

- Cabral și Andreea Ibacka sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți. Cei doi au facut recent fericitul anunț, iar actrița este pentru prima oara in postura de mamica. In schimb, Cabral mai are o fiica adolescenta, Inoke (16 ani), din relația cu Luana Ibacka, care s-a transformat…