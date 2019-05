Cabral si-a botezat fetita. Iata cum arata Namiko!

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a dus pe lume o fetița perfect sanatoasa in urma cu cinci luni, pe care a numit-o Namiko (nume japonez n.r) iar de atunci pregatirile pentru botez au fost in toi, chiar daca mamica a dezvaluit ca a amanat evenimentul, noteaza click.ro. Nașii lui Namiko au fost nimeni alții decat doi prieteni…

- Andreea Ibacka a dat publicitații o fotografie foarte frumoasa de la botezul fiicei sale și a lui Cabral. Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera lui de viața, actrița Andreea Ibacka, au botezat-o sambata pe fiica lor, Namiko. Nașii micuței au fost Razvan Fodor și soția sa, Irina. Petrecerea…

- Prezentatorul de televiziune Cabral și soția sa, actrița Andreea Ibacka, iși boteaza fiica sambata. Pentru eveniment, cei doi au ales ținute cu totul speciale. Fericire mare in familia lui Cabral și a Andreei Ibacka. Aceștia o boteaza sambata pe fiica lor, Namiko. Pe contul sau de Instagram, prezentatorul…

- Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera sa de viața, actrița Andreea Ibacka, se pregatrez de botezul fiicei lor, Namiko. Evenimentul va avea loc in luna mai. Andrea Ibacka a dat toate detaliile despre botezul fiicei sale și a lui Cabral. "Botezul va fi in luna mai pentru ca asteptam sa se incalzeasca…

- Andreea Ibacka și Cabral sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru botezul micuței Namiko! Intr-o totala contradicție cu numele fetiței lor, vedetele s-au gandit ca evenimentul sa aiba tematica tradițional romaneasca.

- Andreea Ibacka și Cabral Ibacka se pregatesc sa-și creștineze fetița. Cei doi o vor boteza cu numele Namiko, iar evenimentul va avea loc luna viitoare. Andreea Ibacka, in varsta de 33 de ani, și soțul sau, Cabral, 42 de ani, sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru botezul micuței lor. Cei…

- In decembrie anul trecut, la 7 ani de la nunta și tot atația de cand cunoscuții ii intrebau cand fac un copil, Cabral și Andreea Ibacka au devenit parinți. De-atunci, Namiko da ora exacta in casa și cam toți și toate graviteaza in jurul ei. Cum li s-a schimbat viața celor doua vedete in ultimele luni,…