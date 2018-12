Stiri pe aceeasi tema

- Cabral este tatic! Andreea Ibacka a nascut o fetita! Cabral si Andreea Ibacka sunt, de ieri, parinti. Sotia prezentatorului a adus pe lume o fetita. Este primul copil pe care Cabral il are cu aceasta, el mai avand o alta fetita, Inoke, din relatia anterioara cu Luana Ibacka. Andreea a nascut la o maternitate…

- Andreea Ibacka a nascut. Frumoasa actrița și soție a lui Cabral Ibacka a devenit mamica pentru prima oara și este in culmea fericirii. Andreea Ibacka, in varsta de 33 ani și Cabral, 41 ani, au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase. Dupa indelungi așteptari, avand in vedere ca Andreea a depașit…

- Zi mare pentru Cabral și Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni pentru prima oara parinți, in cursul zilei de marți, 4 decembrie. Prezentatorul tv a publicat o fotografie pe retelele de socializare in care apare alaturi de soția lui, pe patul de spital. „Gata. E timpul”, a scris Cabral Ibacka in dreptul…

- Nu mai este mult pana Andreea și Cabral Ibacka vor deveni parinți. Pana atunci, insa, celor doi le ramane sa aleaga ce nume va purta fetița lor nenascuta inca. Inițial, Andreea și Cabral s-au gandit la numele Petunia, insa mai exista alte variante. O propunere a venit chiar din partea fetei celei mari…

- Un eveniment caritabil va avea loc duminica, 4 noiembrie, la Brașov, in scopul strangerii de fonduri pentru operația Adelei, o fetița in varsta de trei ani și jumatate, diagnosticata cu tetrapareza spastica. Inițiativa organizarii evenimentului ii aparține unei familii de tineri din județul Covasna.…

- Cabral și-a pierdut bunica, in urma cu 36, 37 de ani, insa prezentatorul TV ii duce lipsa și astazi persoanei care a avut un rol important in viața sa. Pe pagina sa de Instagram, vedeta a publicat un mesaj emoționant in memoria bunicii sale, precum și o poza in care cei doi apar impreuna. „Au trecut…

- Cabral și Andreea Ibacka numara zilele pana cand vor face cunoștința cu fetița lor și, amuzanți din fire, nu ezita sa impartașeasca peripețiile de viitori parinți cu toata lumea.

- Cabral și Andreea Ibacka traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de unsprezece ani. Cei doi formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc și sunt foarte fericiți impreuna! La orice pas, toata lumea ii intreba cand va aparea in viața lor și un copil, ca viața lor…