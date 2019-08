Cablul unei telegondole din Canada a fost tăiat. Aproape 30 de cabine s-au prăbușit Cablul unei telegondole din nordul orașului Vancouver a fost sabotat sambata și cele aproape 30 de cabine s-au prabușit. Din fericire in momentul incidentului aparatul nu era in funcțiune și nu au existat victime. Poliția a deschis o ancheta dupa incidentul de la gondola Sea-to-Sky din Squamish și incearca sa afle cine a taiat in mod deliberat cablurile in primele ore ale zilei de sambata. Compania care administreaza telegondola spune ca incidentul s-a produs in jurul orei locale 04:30 (14:30 ora Romaniei), cand linia era inchisa și nimeni nu a fost ranit. Telegondola era transportata de un cablu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Apreciem ca un cablu a fost taiat si ca este vorba despre un act deliberat de vandalism", a declarat presei inspectoarea Kara Triance de la Jandarmeria regala din Canada (GRC, politia federala), adaugand ca a fost declansata o investigatie. Ruperea cablului a antrenat sambata in zori prabusirea…

- Poliția din Canada a descoperit doua cadavre despre care cred ca sunt ale lui Kam McLeod, de 19, și Bryer Schmegelsky, de 18 ani, cei doi tineri suspectați de uciderea a trei persoane luna trecuta, scrie BBC News. Kam McLeod si Bryer Schmegelsky erau cautati de autoritatile canadiene inca din luna iulie…

- Jurnalistul ucrainean Iuriy Bulat a murit, duminica, intr-un oraș din regiunea Kiev dupa ce a fost implicat intr-o bataie și unul dintre atacatori i-a secționat artera carotida, scrie unian.info. Jurnalistul Iuriy Bulat a murit in urma unei secționari a arterei carotide intr-un atac din orașul Slavutych…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de…

- In perioada 1 iulie – 30 septembrie, Politia din Slobozia desfasoara activitati pentru informarea, constientizarea si responsabilizarea populatiei cu privire la violenta in familie, in cadrul campaniei “Fii intelligent, nu fi violent!.

- Huawei a solicitat inregistrarea marcii sistemului sau de operare Hongmeng in cel putin noua tari si in Europa, semn ca ar putea lansa un plan de rezerva pe pietele sale principale, in conditiile in care sanctiunile americane ii pun in pericol modelul de afaceri. Solicitarea a avut loc in…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, susține ca este exagerata ideea ca s-a blocat accesul in Targoviște din cauza mitingului PSD de duminica, 19 mai, asa cum se speculeaza pe internet. „S-a exagerat in mod intentionat, ideea ca a fost blocat intregul oras. Eu stiu ca s-au dispus masuri de…

- 'Vizitatorul care a escaladat Turnul Eiffel in debutul dupa-amiezii a fost preluat de echipele de interventie', au anuntat cu putin timp inainte de ora locala 22:00 (20:00 GMT) reprezentantii companiei ce administreaza monumentul, precizand ca edificiul va fi redeschis pentru public marti la ora…