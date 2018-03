Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, care vizeaza regimul ocupatiei de expert si de tehnician in domeniu, asa cum sunt prevazute acestea in Clasificarea Ocupatiilor din…

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal. Ar fi a patra ordonanța de modificare a Codului fiscal adoptata in acest an, adica in doar trei luni de la implementarea „revoluției...

- Kievul a denuntat unilateral Programul de cooperare economica dintre Ucraina si Rusia. Potrivit unui anunt, facut miercuri, de catre premierul ucrainean, Volodimir Groisman, Cabinetul de Miniștri de la Kiev a denuntat Programul de cooperare economica dintre Ucraina si Federatia Rusia…

- Recent, in incinta Centrului Cultural-educațional ce activeaza la Consulatul Onorific al Republicii Moldova din Beirut, diaspora moldoveneasca a organizat sarbatorirea Marțișorului și Zilei Internaționale a Femeii. Participanților la eveniment le-au fost inminate carți și marțișoare oferite de Biroului…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Avocatul Gabriel Biriș, fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor Publice in guvernul tehnocrat, susține ca proiectul de modificare a Codului fiscal, referitor plata contribuțiilor sociale, nu soluționeaza, pe deplin, discrepanțele referitoare la CAS și CASS datorate de salariați versus celelalte…

- Guvernul polonez de dreapta a deschis calea degradarii militare a ultimului lider comunist al tarii, defunctul general Wojciech Jaruzelski, si altor ofiteri de rang inalt comunisti, o initiativa pe care o prezinta drept o ”restabilire a ordinii morale”, relateaza The Associated Press. Premierul Mateusz…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi un proiect de lege care prevede modificarea Legii cu privire la comerțul interior și a Codului contravențional. Documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și a fost prezentat in cadrul ședinței de Guvern.

- Ministrul grec al Economiei, Dimitri Papadimitriou, a demisionat marti, in urma unui scandal din cauza caruia sotia sa, Rania Antonopoulou, care ocupa functia de secretar de stat in Ministerul Muncii, s-a vazut nevoita sa renunte la functie.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au avut o intrevedere bilaterala marti, 27 februarie, la Chisinau. Oficialul moldovean a remarcat ca dialogul a fost unul constructiv si sincer, care va consolida parteneriatul strategic moldo-roman.

- Cabinetul de miniștri de la Chisinau a avizat in aceasta dupa amiaza pozitiv inițiativa legislativa de anulare a prevederii privind scoaterea placuțelor de inmatriculare de la vehiculele parcate neregulamentar. Astfel, vor fi depașite dificultațile cu care se confrunta conducatorii auto in cazul ridicarii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a pledat, la intalnirea de miercuri cu Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, pentru consensul principalelor partide pro-europene de la Chisinau in sprijinirea proiectului strategic de integrare europeana,…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa privind modificarea Codului silvic, in sensul indreptarii unor erori materiale din actul normativ de baza, informeaza Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si doua abtineri.

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Rețelele de socializare au depașit demult forma unei simple platforme de comunicare și interacțiune. În ultimul timp acestea tot mai des sunt utilizate pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate, inclusiv pentru a gasi actele pierdute sau pentru a identifica proprietarii documentelor…

- Guvernul a luat astazi o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajatii din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajatii din domeniile IT care desfasoara activitati de creare de programe…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Presedintele Igor Dodon sustine ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate in mod special de asemenea tendinte aparute in societate. „Poate cineva intentionat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat aseara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii ”Acces direct” de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la ”toate caile legale” pentru a…

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- Cabinetul de ministri a dat aviz pozitiv miercuri, 31 ianuarie, initiativei legislative de completare a Constitutiei prin reliefarea aspiratiilor de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european.

- Cabinetul de miniștri a dat astazi aviz pozitiv inițiativei legislative de completare a Constituției prin reliefarea aspirațiilor de integrare europeana a țarii și promovarea orientarii Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european.Astfel, preambulul si a art.

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Facerea unui guvern este, de fiecare data, ușor miraculoasa. Partidele de guvernare sunt adeseori in criza de specialiști, motiv pentru care aduc nume din afara, nume de care nu a auzit nimeni in afara mediului de specialitate. Puternicii partidului s-ar implica, dar, adeseori, nu doresc sa se compromita…

- Vineri, Comitetul Executiv Național al PSD se reunește la ora 11.00 pentru a stabili noii miniștri din guvernul Viorica Dancila. De la ora 15.00, birourile permanente ale parlamentului se reunesc in ședința pentru a stabili calendarul investirii noului guvern. Liviu Dragnea anunța ca votul in Parlament…

- Cabinetul de Miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegatiilor si persoanelor oficiale straine, comunica NOI.md. Inițiativa prevede majorarea volumului maxim de cheltuieli destinate „dezvoltarii relațiilor cu partenerii strainii și formarii…

- În anul 2018, zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie vor fi zile de odihna, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 si 15 decembrie – zile de lucru. În acest sens, astazi, Cabinetul de miniștri a aprobat o Hotarâre de Guvern, care are drept scop organizarea optima…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, dupa sedinta CExN, ca membrii PSD cercetati penal pot face parte din viitorul Cabinet Dancila, el aratand ca social-democratii au decis sa isi faca ei insisi Guvernul si nu alte institutii.

- In anul 2017, Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei (ANRCETI), in calitate de organ de constatare a contravențiilor in domeniile din competența sa, a sancționat, conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova, 59 de persoane fizice…

- Legea ce interzice propaganda rusa este tot mai aproape de a fi implementata. Pana pe 12 februarie, radiodifuzorii si televiziunile aflate sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa-si racordeze serviciile de programe audiovizuale in conformitate cu noile norme ale Codului audiovizual. Aceasta…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Dupa semnarea decretului de numire in functie a noilor ministri, presedintele interimar al tarii, Andrian Candu, a declarat ca anul 2018 va fi unul „plin de provocari”, pe motiv ca este un an electoral, dar si pentru ca sunt multe de facut ca cetatenii sa simta o viata mai buna.

- La Chisinau, noii ministri desemnati de alianta de guvernare, vor depune miercuri, 10 ianuarie, juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de seful Pegislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul functiei de presedinte al tarii. De asemenea, presedintele interimar al…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- Guvernul condus de Mihai Tudose, la fel cum a fost si cazul Cabinetului Grindeanu, nu s-a bucurat de o prea mare stabilitate, in cele sase luni de activitate fiind schimbati nu mai putin de cinci ministri, iar in urma ultimelor evolutii politice fiind posibila chiar o schimbare a intregii arhitecturi…

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Igor Dodon a fost suspendat temporar pentru a treia oara de Curtea Constituționala. Aceasta dupa ce președintele țarii a refuzat repetat sa promulge legea "anti-propaganda" (cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova). PUBLIKA.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md. Igor Dodon a semnat demisiile mai…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu considera ca dupa demisia celor sase ministri din Guvernul Filip, Republica Moldova s-a pomenit intr-o situatie fara precedent in Europa, iar Cabinetul de Ministri, de fapt, este intrat in demisie.

- UPDATE Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special.…

- Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar…