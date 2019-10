Stiri pe aceeasi tema

- Partenerii firmei offshore Mossack Fonseca ale carei documente confidentiale au fost expuse in scandalul Panama Papers au dat in judecata Netflix pentru defaimare si cer ca filmul „The Laundromat”, cu Meryl Streep, Gary Oldman si Antonio Banderas in distributie, sa nu fie lansat vineri, scrie The…

- Filosoful Mihai Șora este în centrul unei controverse, din cauza unui clip publicitar, lansat cu ocazia a 30 de ani de la Revoluție, în care arata cât este de fericit ca și-a recapatat libertatea furata de comuniști.

- Simona Halep este citata luna viitoare intr-un dosar depus la Judecatoria Sectorului 1. Mai exact, pe 16 octombrie, va da declarații in calitate de intervenient fortat, intr-un dosar in care mai multe persoane au reclamat un cuplu de milionari, scrie SpyNews. Pe langa Simona Halep, si parintii…

- Primul teaser al filmului „Cei doi papi/ The Two Popes“ cu Anthony Hopkins si Jonathan Pryce in rolurile principale, despre un punct de cotitura in istoria Bisericii Catolice si regizat de Fernando Meirelles, a fost lansat de Netflix.

- Trailerul filmului „The Laundromat”, bazat pe cazul Panama Papers si regizat de Steven Soderbergh, a fost lansat miercuri, scrie news.ro.Comedia neagra produsa de Netflix, cu Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer si Sharon Stone in distributie, va avea premiera mondiala…

- Stenogramele cu discuțiile pe care Alexandra le-a purtat cu operatorii 112 au starnit furie și revolta. Fata care a sunat cerand ajutor autoritaților a primit doar dispreț și lipsa totala de implicare. Presupusa moarte a Alexandrei, ucisa de criminalul din Caracal lasa numeroase semne de intrebare.…