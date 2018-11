Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Demisie de ultima ora din Guvernul Dancila.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a demisionat inainte de ședința CEx a PSD. Conform informațiilor ȘTIRIPESURSE.ro, acesta a declarat ca se va ocupa de intarirea partidului. Fifor se afla pe lista cu miniștri care urmau sa fie remaniați in cadrul…

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de la ora 11.00. In ședința CExN, liderii PSD vor analiza un raport intern privind indeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate, precum și un al doilea raport, al premierului…

- Intram intr-o saptamana cu adevarat nebuna. Cel mai așteptat eveniment al acestei saptamani va fi cu siguranța așteptata reuniune a Comitetului Executiv Național al PSD (vestitul CExN al PSD). Va fi operata mult anunțata remaniere guvernamentala, se vor da foarte posibil cateva sancțiuni rebelilor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca intarzierea rectificarii bugetare, in lipsa avizului Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), provoaca pagube majore Romaniei, el sustinand ca guvernarea PSD-ALDE se desfasoara sub un asediu continuu de un an si opt luni, iar presedintele Klaus Iohannis…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera ca gestul presedintelui Klaus Iohannis de a suspenda marti sedinta Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) a reprezentat un 'derapaj politic'. El a declarat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca propunerea de rectificare…

- Ministrul de Interne si sefii Jandarmeriei s-au prezentat marti la Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor cu un unic scop: sa-si bata joc de parlamentari. S-a pus capra, dupa cum ii spune si numele, presedintele Comisiei, Dorel Caprar, care a invitat presa afara inainte ca ministrul si gradatii sa…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor continua, marti, discutiile cu ministrul de Interne, Carmen Dan, in absenta presei, dupa ce presedintele forului legislativ, Dorel Caprar, i-a dat afara din sala pe jurnalistii invocand caracterul clasificat al discutiilor.