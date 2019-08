Stiri pe aceeasi tema

- Sectia Obstetrica-Ginecologie a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava va fi condusa de dr. Laura Coca, in urma promovarii, de catre aceasta, a concursului organizat de unitatea medicala in perioada 5-7 august a.c.Laura Coca este medic primar si doctor in stiinte ...

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava incepe o ampla campanie de promovare a nasterii pe cale naturala, in conditiile in care procentul operatiilor cezariene inregistrate in aceasta unitate medicala se apropie de 50%, dupa cum a declarat, ieri, purtatorul de cuvant al ...

- Platforma informatica din sanatate este nefuncționala de o jumatate de luna. Din pacate, problemele au inceput cu mult timp inainte, interval in care nu s-a facut nimic, iar medicii de familie s-au descurcat cum au putut, pana s-a ajuns in situația de fața, in care intreaga platforma care gestioneaza…

- Pacienții care au nevoie de biopsie pentru un diagnostic cert, indeosebi in cazul suspiciunii de cancer, pot beneficia acum la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava de o procedura care in țara se efectueaza doar in cateva centre universitare. Este vorba despre puncția ...

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava infiinteaza propriul laborator de medicina nucleara, care va fi amenajat in spatiile actualului ambulatoriu, dupa ce acesta se va muta, in toamna, in noua cladire construita in spatele Unitatii de Primiri Urgente. Presedintele ...

- Noul compartiment de cardiologie interventionala din cadrul sectiei Cardiologie a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava este functional de astazi, de la ora 12.00, cand a fost implantat primul stent unui pacient cu infarct miocardic acut. Presedintele Consiliului Judetean ...

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a achizitionat un sistem de verificare a tuturor medicamentelor utilizate de unitatea medicala pentru a evita medicamentele contrafacute. Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat ca sistemul este deja functional de saptamana ...