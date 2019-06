Cabanierul de la Caraiman a murit din cauza unui infarct

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Prahova și Salvamont Bușteni au intervenit la Cabana Caraiman, in cazul unui pacient ce a suferit un infarct miocardic acut. S-au efectuat manevre de resuscitare de catre salvatorii montani, din pacate fara rezultat, a anuntat in aceasta seara Salvamont Prahova. Vom reveni cu detalii.

- Patru pasageri ai unui tren au murit din cauza caldurii extreme in nordul Indiei, un fenomen meteorologic care se manifesta de mai multe saptamani in aceasta tara, cu temperaturi care ating cu regularitate valori cuprinse intre 45 si 50 de grade Celsius, au anuntat marti un martor si autoritatile…

- Gheorghe Robete a stat la ATI 28 de zile. A ieșit din coma, apoi a mai trait 3 zile. Dupa care a murit. Acinetobacterul l-a ucis. In total, nosocomialelele au ucis 4 oameni la Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin intr-o luna. Spitalul spune ca bolnavii au murit din cauza afecțiunilor preexistente,…

- ​Marius Sumudica (47 de ani) a surprins pe aeroport, la revenirea în tara dupa ce a semnat rezilierea cu Al Shabab, si a declarat ca Rapidul a murit pentru el. Totul din cauza felului în care s-au purtat sefii gruparii din Giulesti cu fiul sau, care "s-a lasat de fotbal si a intrat…

- "Regretam profund decesul deputatului Hector Olivares. Suntem alaturi de familia sa in aceasta incercare", a scris duminica pe Twitter coalitia aflata la putere, Cambiemos, din care facea parte deputatul. Hector Olivares, in varsta de 61 de ani, a fost impuscat in mai multe randuri in timp ce mergea…

- Circulația este restricționata, miercuri, in județul Brașov, pe DN1 spre Fagaras, la kilometrul 196, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul direcției de mers din cauza oboselii, lovind un autocar ce circula regulamentar. In urma impactului, pasagera din mașina a murit, potrivit Mediafax.Un…

- Peste 270 de membri ai sectiilor de votare au murit in Indonezia din cauza oboselii si a bolilor survenite orelor lungi in care au fost nevoiti sa numere milioane de voturi, informeaza The Guardian.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 188, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit de gripa sunt un barbat de 48 de ani, din…