- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati sa intervina in cursul noptii in localitatea Burdujeni, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava un incendiu a cuprins o casa de locuit in Burdujeni sat, spre Adancata. "Arde acoperisul unei case cu…

- "In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost inregistrate 1.302 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 96 de incendii, 1.070 cazuri SMURD (1.062 pentru acordarea primului ajutor medical si 8 misiuni de descarcerare) si 136 situatii pentru inlaturarea efectelor de vreme rea…

- Pompierii au fost solicitați de urgența noaptea trecuta, in jurul orei 0.00, pentru a interveni la un incendiu izbucnit pe strada Avram Iancu din localitatea aradeana Ineu. La fața locului s-a deplasat de urgența Detașamentul de Pompieri Ineu, cu o autospeciala de stingere și cinci subofițeri, aceștia…

- Pompierii care au intervenit pentru a stinge un incendiu violent ce a cuprins, miercuri, o constructie de lemn au gasit un barbat inconstient, intr-o incinta aflata in vecinatatea cabanei care ardea ca o torta. Victima este un barbat de 71 de ani care, din cate au anuntat reprezentantii ISU Bistrita,…

- Un incendiu violent a izbucnit la o cabana din lemn aflata in localitatea Sasarm, din județul Bistrița-Nasaud. Autoritațile au fost alertate imediat, iar mai multe forțe de intervenție au fost trimise la fața locului. ”Pompierii sosiți la fața locului au gasit un incendiu care se afla in…

- Pompierii intervin marti pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in zona Vadu, in apropierea Baltii Mari, fiind afectate peste 200 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", informeaza Agerpres.Citește și: Accident rutier moral pe DN 38: un…

- Un tren a fost cuprins de flacari in gara Timișoara Nord. Incendiul s-a produs la vagonul unui tren privat, in jurul orei 14:00. Mai multe echipaje de pompieri, dar și o ambulanța SMURD, s-au deplasat imediat la fața locului. Conform reprezentanților CFR SA trenul ar fi trebuit sa…

- Pompierii din județul Alba intervin duminica seara la 7 incendii izbucnite aproape simultan. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a comunicat ca in jurul orei 21,15, serviciile voluntare pentru situații de urgența interveneau in 4 localitați pentru incendii de vegetație uscata: Ohaba, Mihalț, Cetatea…