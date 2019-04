Cabană în flăcări! Elicopterul SMURD intervine de urgență Un incendiu violent a izbucnit la o cabana din lemn aflata in localitatea Sasarm, din județul Bistrița-Nasaud. Autoritațile au fost alertate imediat, iar mai multe forțe de intervenție au fost trimise la fața locului. ”Pompierii sosiți la fața locului au gasit un incendiu care se afla in faza de ardere generalizata. S-a acționat imediat pentru localizarea și lichidarea acestuia”, susțin reprezentanții ISU Bistrița Nasaud. O persoana a fost ranita grav O persoana a fost ranita grav ”In momentul in care a fost asigurat accesul interior, pompierii au gasit un barbat in varsta de 60 - 70 de ani inconștient… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

