Cabana din Azuga a lui Adrian Năstase, cuprinsă de flăcări. Turiştii, evacuaţi de urgenţă O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv. Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei, pe o suprafața de 32 de metri patrați, pe langa coșul de fum. La fața locului au intervenit serviciul voluntar Azuga, cu doua autospeciale. Lor și s-au alaturat pompierii din cadrul ISU Prahova, cu inca doua autospeciale. 13 turiști veniți la cabana și la restaurant au fost evacuați preventiv de catre personalul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

