Cabana de la Aluneasa din Bistrița-Năsăud,locul unde s-a pus la cale retragerea trupelor sovietice din România (II) Desi istoria oficiala nu consemneaza acest lucru, retragerea trupelor sovietice de ocupatie din Romania, a fost initiata in judetul Bistrita-Nasaud, la o vanatoare sau la mai multe de ursi la Budacul de Sus, la cabana Aluneasa. Intr-un cadru natural mirific, in care un rol important l-au avut si licorile care fac cunoscut judetul Bistrita-Nasaud, celebra țuica de Bistrița și vinul nu mai puțin cunoscut, Steiniger, a fost rezolvata una dintre cele mai spinoase probleme aRomanei din vremea respectiva: scoaterea rușilor din țara. Continuam seria dezvaluirilor imprejurarilor in care s-a petrecut acest… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locația respectiva, preferata de conducatorii inceputului regimului comunist in Romania -Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ioan Gheorghe Maurer și Emil Bodnaraș – va intra in reabilitare, dupa un incendiu care a avut loc in luna ianuarie 2016, au anunțat cei de la Romsilva. Este un loc plin de o incarcatura extraordinara…

- Timp de o saptamana jandarmii bistriteni au fost oaspetii elevilor mai multor unitati de invatamant, cu ocazia activitatilor organizate in cadrul programului "Scoala altfel! Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". Acestia au fost prezenti la scoli din Negrilesti, Beclean, Teaca, Galatii Bistritei, Josenii…

- Un barbat de 70 de ani s-a ales cu arsuri pe mai bine de jumatate din suprafata corporala in urma unui incendiu produs, miercuri, la o cabana din localitatea Sasarm, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Marius Rus,…

- Update :Ministrul a vizitat sectiile de neurologie, cardiologie si pediatrie din cadrul SCJU. Pintea a spus ca la Neurologie a gasit un adevarat dezastru.UPDATE:Directorul spitalului Catalin Grasa se afla in drum spre spital, acesta ne a declarat ca a fost anuntat de vizita ministrului de un angajat…

- Directorul CSM Targu Jiu, Robert Balaet, doreste sa infiinteze si o sectie de fotbal la noul club al Primariei Targu Jiu. Pentru inceput acesta vizeaza o serie de echipe de copii si juniori, dar pe viitor considera necesara si...

- Directorul executiv al Asociatiei pentru Democratie Participativa ADEPT, Igor Botan, considera ca cea mai „naturala” coalitie in urmatorul Parlament este cea formata de Partidul Socialistilor cu Partidul Democrat. Potrivit lui, acest lucru nu s-a facut inca public pentru ca socialistii sunt oameni experimentati…

- Informarea corecta a parintilor in privinta vaccinarii este una dintre prioritatile Directiei de Sanatate Publica Suceava. Directorul executiv al DSP, dr. Liliana Gradinaru, a declarat ca primele localitati vizate pentru desfasurarea campaniei „Din usa in usa", initiata de Ministerul ...

- Directorul unui muzeu de arta din Germania si-a exprimat sustinerea pentru o expozitie dedicata lui Michael Jackson, care urmeaza sa-si deschida portile in curand, in contextul valului de acuzatii...