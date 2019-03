Forţă de muncă din Vietnam şi Sri Lanka, pentru firmele din Timiş

Este deja o realitate faptul că, pe fondul unui şomaj practic pe cale de dispariţie în judeţul Timiş, firmele caută cele mai diverse soluţii pentru a-şi ... The post Forţă de muncă din Vietnam şi Sri Lanka, pentru firmele din Timiş appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]