Ca să iasă calculele bugetului pe 2019, ANAF este obligat să aducă venituri de 30% din PIB „Creșterea este importanta fața de 2018, dar veniturile pe care trebuie sa le aduca ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru ca trebuie sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare a TVA, de scaderea veniturilor fiscale. ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea va avea parte de sprijin, dar nu voi face rabat de la masuri pentru ca ANAF sa faca ce am spus astazi”, a mai spus Teodorovici, citat de digi24.ro. In 2018, din datele Guvernului, s-ar fi inregistrat „o creștere semnificativa a eficienței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o crestere economica de 5,5%, un castig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar in scadere la 2,55% si atingerea unui numar al salariatilor de 5,282…

- Economia Romaniei este estimata sa creasca cu 5,5% in acest an, la 1.022,5 miliarde de lei, de Comisia Naționala de Statistica și Prognoza (CNSP), potrivit celei mai recente prognoze, publicata miercuri, la același nivel cat cel apreciat in prognoza din noiembrie 2018. In general, Guvernul iși valideaza…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza mentine la 5,5% estimarea de crestere a economiei romanesti in acest an si la 2,8% pe cea privind inflatia la sfarsitul lui 2019, insa modifica in crestere la...

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza mentine la 5,5% estimarea de crestere a economiei romanesti in acest an si la 2,8% pe cea privind inflatia la sfarsitul lui 2019, insa modifica in crestere la 4,67 lei/euro, de la 4,62 lei/euro, prognoza privind cursul de schimb, in varianta de iarna a Proiectii…

- Executivul a adoptat joi o Hotarare de Guvern privitoare la programul „Investește in tine” prin care a fost aprobat un plafon al garanțiilor pentru 2019 de un miliard de lei.„In urma consultarii cu Comisia Naționala de Strategie și Prognoza și avand in vedere previzionatul succes de care se…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut al Capitalei cu 2,9% in 2018, la 26.865 euro/locuitor, conform Prognozei in profil teritorial, varianta de...

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- Efectele cumulate ale declinului investițiilor publice, situate in 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, au determinat un paradox al evoluțiilor economice actuale, in care creșterea economica nu contribuie totuși la imbunatațirea situației fiscale, adauga Pirtea: „Concentrarea tendințelor…