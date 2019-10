Stiri pe aceeasi tema

- Incantat de cum s-a integrat fundașul Ionuț Panțiru la FCSB, Gigi Becali e pe punctul de a incheia o noua afacere cu Poli Iași și aduce din Moldova pe portarul Ștefan Tarnovanu, 19 ani. Academica Clinceni - FCSB se joaca duminica, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…

- Rapid va juca joi, de la 18:45, contra celor de la Poli Iași, in 16-imile Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost intrebat azi despre duelul cu formația la care a inceput cariera de fotbalist…

- Azi, CS Universitatea Craiova și FCSB se dueleaza in derby-ul etapei a 9-a, intr-o atmosfera ce se anunța a fi spectaculoasa. Craiova - FCSB se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Andrei Paunescu, fiul lui Adrian…

- Cu o zi inaintea partidei Romania - Spania, Nicolae Dica (39 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și Daniel Pancu (42 de ani), tehnicianul Rapidului, au rememorat un episod trait la un meci al naționalei cu Cehia, disputat in 2004, in care pe banca primei reprezentative statea Anghel Iordanescu. Romania…

- Antrenorul interimar al FCSB, Vergil Andronache, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi, nu va constitui o revansa pentru tehnicianului formatiei din Copou, Mihai Teja, care a fost demis de Gigi Becali la finalul sezonului

- Mihai Teja (40 de ani) crede ca FCSB a facut o mutare excelenta prin transferul luI Ionuț Panțiru (23 de ani). Poli Iași - Dinamo e vineri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport „Ionut Pantiru e un jucator bun, care trebuie crescut, are 22…

- Gigi Becali a anunțat ca va transfera rapid doi fundași de banda, unul dreapta și unul stanga, precum și un atacant. Postul de fundaș stanga se pare ca a fost rezolvat, urmand sa fie ocupat de Ionuț Panțiru (23 de ani), de la Poli Iași.

- Gigi Becali a anunțat ca l-a transferat pe mijlocașul Adrian Șut (20 de ani) de la Academica Clinceni. Deși cele doua parți discutau deja despre acest transfer, anunțul finanțatorului a venit astazi, la TV Digi Sport, și in urma golului reușit de catre Șut in poarta Craiovei, la prima apariție in Liga…