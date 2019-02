Stiri pe aceeasi tema

- Un iPhone a salvat 8 persoane naufragiate in Japonia. Rachel Neal alaturi de iubitul sau si alti sapte prieteni au mers in vacanta in Japonia si au inchiriat o barca pentru a merge pe coasta din Okinawa.

- Eleva din Iasi care a fost chinuita de o forma agresiva de cancer, Andreea Rodiana, a primit o veste foarte buna. Dupa luni intregi de tratament la limita suportabilului a intrat in remisie. Iesenii au strans bani pentru ca tanara sa poata urma sedintele de chimioterapie in Viena, iar acum pot fi fericiti.…

- Nicole Cherry a facut declaratii despre actualul ei iubit, Florin Popa, cel care i-a furat inima de o buna perioada de timp, scrie viva.ro. „Sunt intr-o relatie, dar nu imi creez asteptari, nu imi fac planuri prea departe. Incerc sa ma tin cu picioarele pe pamant, sa ma bucur de fiecare moment.…

- In cursul zilei de duminica, in cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a avut loc o prelevare de organe. Este vorba despre un tanar, victima unui accident, in urma caruia a suferit un traumatism cranio-cerebral foarte grav, care l-a dus in stare de moarte cerebrala. Familia…

- Viața actriței și prezentatoarei TV Paula Chirila sta din nou sub semnul iubirii. Paula a pus punct mariajului de 12 ani pe care l-a avut cu prezentatorul Marius Aciu, din cauza depresiei. (Cum caștigi bani rapid) Actrița a reușit sa afle ce i se intampla abia dupa ce a mers la psiholog. Dupa ce și-a…

- Alex Ciuica a povestit ca in ziua de marti, 6 noiembrie, actorul Florin Busuioc a ajuns la Filarmonica din Craiova vesel, plin de viata. Cand a parasit scena, insa, era alb ca varul. “L-am vazut venind pe domnul Busuioc. Era rosu in obraji, plin de viata, iar cand a iesit din spectacol, pe la 20,40,…