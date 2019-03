Ca în COMUNISM, dar mai complicat. Din 1 aprilie avem TAXĂ pe sticle și borcane 1 aprilie ne aduce o noua taxa de 50 de bani pentru sticlele și borcanele returnabile. Masura a fost impusa de autoritați de anul trecut pentru a stimula reciclarea. Dar nu s-a aplicat pana in prezent pentru ca magazinele sa aiba timp sa se pregateasca pentru a prelua ambalajele de sticla de la clienți. Nimeni nu știe insa concret cum va funcționa sistemul de maine. Produsele ambalate in sticle și borcane returnabile vor costa cu cate 50 de bani mai... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat – cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva și 28 de abțineri – acordul convenit cu miniștrii UE privind interzicerea, din 2021, a produselor din plastic de unica folosința precum farfurii, tacamuri sau paie. Urmatoarele produse vor fi interzise in UE din 2021: Tacamuri din…

- Șase producatori vranceni au expus cașcaval, placinte, paine și cozonaci realizați dupa metode tradiționale, la Palatul Parlamentului. Produsele au fost degustate de parlamentari și oficiali ai țarilor Uniunii Europene prezenți la dezbaterea dedicata ,,Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune”.…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, a inceput distribuția memoriilor G.SKILL destinate cu precadere pasionaților de jocuri pe PC. G.SKILL este un important producator de module de memorie, recunoscut la nivel mondial…

- Victor Rebengiuc, care duminica a protestat pe scarile Teatrului Național București alaturi de zeci de actori solidari cu magistrații, spune ca sunt 70 și ceva de ani de cand traiește in comunism, pentru ca suntem conduși de comuniști, dar ca inca nu și-a pierdut speranța - "inca mai palpaie". El a…

- Vaccinarea și o igiena cat mai stricta „Cea mai eficienta masura de prevenție este vaccinarea. Este specifica, formeaza anticorpi impotriva virusului și te protejeaza de gripa. Nu te protejeaza pentru alte tipuri de viroze in aceasta perioada. Este important sa pastrezi și masurile…

- Reprezentanții permanenți la UE ai statelor membre au aprobat, miercuri, acordul obținut la 13 decembrie între președinție și Parlamentul European referitor la propunerea privind „produsul paneuropean de pensii” (PEPP), care reprezinta o noua categorie de plan de pensii personale,…

- Prima ședința a Consiliului elevilor din Gherla pe 2019 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la sediul primariei. Au fost prezenți elevi de la Liceul Teoretic “Ana Ipatescu”, Liceul Tehnologic, Liceul Teoretic “Petru Maior” și Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond. Pe ordinea de zi s-a aflat regulamentul de organizare…

- Astazi, la Tribunalul Bucuresti, a avut loc ultimul termen in cazul Hexi Pharma. Decizia judecatorilor, in cazul inculpatilor, se va da saptamana viitoare, insa nu va fi definitiva. In timp ce avocatii inculpatilor vor achitarea, in dosarul dezinfectantilor diluati, procurorii cer dizolvarea HexiPharma…