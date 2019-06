Ca fetele in oras Doua gagici, de mult timp prietene,dar de ceva timp casatorite, se hotarascsa mai iasa si ele prin oras, ca fetele. Dupa cateva ore petrecute la bar, pe inserate, se intorc pe jos acasa. La un moment dat una zice: -Fata, ce ma fac? Fac pe mine! Nu mai pot sa tin pana acasa ! -Si eu la fel! Hai sa intram aici la cimitir ca e intuneric si nu ne vede nimeni! -Bine dar cu ce ne stergem? -Eu cu chilotii, si apoi ii arunc. -E… oi gasi eu ceva pe-aici. A doua zi se intalnesc sotii. -Unde au fost ma nevestele noastre aseara? Ca a mea a venit fara chiloti! -Tu te plangi? A mea avea in fund o pamblica pe… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a asigurat ca are suficienți bani cat sa nu mai intampine probleme financiare pana la adanci batraneți, Pepe s-a apucat sa le faca zestre și fetelor sale. Și-a fixat ca termen ca sa umple pușculița pana la majoratul lor. Fetele lui Pepe sunt inca mici - Maria are 7 ani, iar Rosa, 4 ani -,…

- Tinerii Romaniei se desprind cu greu de casa parinteasca, arata datele Eurostat. Acasa la mama și la tata pana la 25 și chiar 30 de ani, iși rateaza insa startul in viața. Psihologii atrag atenția ca un astfel de comportament le poate pune probleme serioase la serviciu și dificultați in relația de cuplu.…

- Viața cu doi copii nu e deloc ușoara. Au constatat asta pe propria piele Andreea Balan și George Burcea. Chiar daca au ajutoare - pe mama vedetei și o bona -, cei doi au facut un pact și se anunța din timp cand au obligații profesionale, astfel incat celalalt sa stea cu fetele. Andreea Balan și-a reluat…

- Cele opt eleve care au plecat in Sri Lanka sa vada paradisul, insa s-au trezit peste noapte in infern, se intorc acasa. Fetele, alaturi de profesoara, au ramas captive dupa atentatele care au zguduit mai multe zone și in care sute de persoane și-au pierdut viața.

- Cele doua eleve din Valcea care au disparut pe drumul catre scoala au fost gasite la Buzau, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Fetele au fost recuperate de politisti dintr-o scara de bloc si redate parintilor.

- Cele doua eleve din Valcea care au disparut pe drumul catre scoala au fost gasite la Buzau, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Fetele au fost recuperate de politisti dintr-o scara de bloc si redate parintilor. „Au ajuns la Buzau cu autobuzul, una dintre fete,…

- Cele doua eleve disparute in urma cu o zi pe drumul catre scoala au fost gasite la Buzau, au anuntat marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBA la adresa lui Carmen Dan: 'Cand am spus ca am fost filata,…