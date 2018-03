Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- De zece ani, mai multi cautatori si traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei au fost judecati la Deva si apoi, in apel, la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru prejudicii de milioane de euro aduse statului roman prin afacerile ilegale cu artefacte descoperite in cetatile dacice. Magistratii au pronuntat…

- Fostul prefect al județului Hunedoara, Costel Alic, a fost achitat de instanța. Acesta a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional, alaturi de președintele Bancii de Scont, dupa ce a garantat cu cuarțul de Uricani un imprumut bancar. A fost invocata prescripția raspunderii penale. ”Dispune…

- Lucrarile de reabilitare a drumului judetean 203K, pe tronsonul Maracineni-Podu Muncii, mai intarzie. Consiliul Judetean Buzau a depus, marti, la Curtea de Apel Ploiesti o contestatie la ultima decizie a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) de anulare a rezultatului licitatiei…

- Proiectului „Prevenție.Informare” a debutat marți, in randul elevilor de clasa a X a a Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan”. Primii invitați in cadrul proiectului au fost Adrian Mircea Dondoș, grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și Raul Nicolae Ban, grefier la Judecatoria Alba Iulia. Cei doi…

- Mai multe tezaure de monede antice furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra au fost recuperate de autoritatile romane, din Germania. Anchetatorii sunt pe urmele altor bartari dacice de aur.

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.

- Curtea de Apel Alba Iulia a participat in perioada 05-09 martie 2018 la saptamana educatiei juridice in scoli prin doi judecatori care s-au oferit voluntari pentru acest proiect: domnul Aurelian Gheorghe Mocan, judecator in cadrul Sectiei penale, vicepresedinte al Curtii de Apel Alba Iulia si domnul…

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Curtea de Apel Alba Iulia a dispus reținerea unui barbat de 37 de ani pentru o perioada de 15 zile. Pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare germane, fiind cercetat penal pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului și infracțiuni de fals. Barbatul…

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a provocat in august…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis condamnarea definitiva a omului de afaceri Daniel Serghei Condratov, barbatul care a condus beat si a omorat o fata de 16 ani. Pedeapsa finala a omului de afaceri este de...

- In perioada 5 – 9 martie 2018 vor avea loc acțiuni de educație juridica in școli constand in expuneri pe teme juridice. In județul Alba s-au implicat in derularea și organizarea acestei activitați: domnișoara avocat Mirona Maria Varmaga- membru al Baroului Alba, domnul judecator Aurelian Mocan – vicepreședinte…

- La pronuntarea solutiilor in procesele penale trebuie sa se faca abstractie de informatiile furnizate de probele declarate nule, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea unor dispozitii din Codul de procedura penala referitoare la…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar DIICOT in care trei romani si un italian au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane si constituirea unui grup infractional organizat. Cei trei romani din dosar, condamnati in prima instanta la trei ani si 10 luni cu executare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) se pronunta luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu.Pe 25 ianuarie, Paul Stanescu declara ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar.…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Vicepremierul Paul Stanescu, vizat intr-un dosar DNA Instanta suprema va decide în 26 februarie daca va confirma cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale într-un dosar în care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Acesta a declarat ca a respectat legea toata viata…

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Luni, 19 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat bilanțul activitații desfașurate in anul 2017, in cadrul Adunarii generale a judecatorilor. Potrivit raportului, Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat, anul trecut, pe locul 1 din punct de vedere al incarcaturii pe schema cu 759 cauze/judecator…

- Curtea de Apel Alba Iulia s-au aflat, in 2017, pe locul 1 la nivel național privind media numarului de dosare pe care l-au avut de soluționat, dar și in ceea ce privește volumul de activitate. Din cele 12.801 cauze nou inregistrate pe rol, 6.213, adica aproape jumatate, sunt dosare de recurs avand ca…

- Luni, 19.02.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 in cadrul Adunarii generale a judecatorilor cu participarea judecatorilor din circumscriptia curtii de apel si altor invitati de la principalele institutii cu care colaboram institutional. La sedinta de bilant…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a intervenit luni dupa masa pentru indepartarea unor elemente periculoase de pe fațada uneia dintre cele mai importante cladiri din Alba Iulia. Este vorba despre imobilul din centrul municipiului in care funcționeaza Curtea de Apel Alba Iulia (proprietara…

- Procesul unei presupuse grupari de traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei dateaza de un deceniu. Magistratii au anuntat data solutionarii definitive a cauzei in care au fost judecati 10 inculpati, trei dintre ei aflandu-si deja sentintele in dosare disjunse.

- Marți, 6 februarie 2018, politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat, de 62 de ani, cetațean italian, urmarit internațional. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de bancruta frauduloasa,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestația la executarea pedepsei formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani și șase luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva. Purtatorul de cuvant al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes, sprijiniti de politistii de investigatii criminale, l-au depistat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din Sebes, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane…

- Liderul unei grupari de traficanti de etnobotanice, destructurata acum cinci ani de BCCO Alba Iulia, a ajuns dupa gratii. Mircea Marian Ispas (33 de ani) a fost condamnat definitiv prin sentinta la Curtea de Apel Alba Iulia, in 15 ianuarie, alaturi de alti trei membri ai gruparii, din Alba Iulia si…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Capitala, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 – 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- O expozitie dedicata metalurgiei fierului din vremea dacilor va fi deschisa, de miercuri, la muzeul din Deva.In cadrul ei sunt prezentate cele mai pretioase unelte descoperite in Muntii Orastiei.

- • prima instanta a constatat ca faptele nu exista si a dat o solutie de achitare • asta dupa ce un avocat si decanul din baroul „paralel“ au fost acuzati ca au prestat desi nu ar fi avut acest drept • procurorii au contestat solutia, dar nu au avut succes • Procurorii nu au avut cistig de cauza la Curtea…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala de 3 ani și 7 luni de inchisoare cu executare. Infracțiunile pentru care a fost judecat barbatul au avut…

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…