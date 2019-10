CA al TVR a aprobat organizarea Festivalului "Cerbul de Aur" de la Braşov, ediţia din 2020 Consiliul de Administratie (CA) al TVR a aprobat, în unanimitate, organizarea celei de-a XX-a editii a Festivalului "Cerbul de Aur", sub rezerva aprobarii bugetului evenimentului prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SRTv pentru anul viitor, potrivit unui comunicat difuzat duminica și citat de Mediafax.



Urmatoarea editie a Festivalului Internațional "Cerbul de Aur" va fi una aniversara, a XX-a, având potentialul de a consolida acest brand de televiziune si de a-i confirma valoarea si longevitatea, transmite TVR.



Televiziunea Româna a reluat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

