Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat, vineri, majorarea capitalului social al companiei cu o suma de pana la 6,05 milioane de lei, prin aport in natura si in numerar, potrivit unui comunicat al societatii remis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In urma acestei operatiuni, capitalul Electrica se majoreaza de la 3,459 miliarde de lei la 3,465 miliarde de lei. In cadrul operatiunii de majorare de capital, vor fi emise 604.983 actiuni noi, cu o valoare nominala de 10 lei, precizeaza sursa citata. Grupul Electrica a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net consolidat…